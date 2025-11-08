Сайт Конференция
Замечено извержение чёрной дыры ярче 10 триллионов солнц, поглощающую звезду в 30 раз больше Солнца
Астрономы зафиксировали рекордную вспышку от сверхмассивной черной дыры в 10 миллиардах световых лет от Земли. Яркость вспышки в пике достигала 10 триллионов солнечных.

В глубинах космоса зафиксировали явление, которое превосходит все известные аналоги. Речь о вспышке, порожденной сверхмассивной черной дырой. 

Объект J2245+3743 находится в 10 миллиардах световых лет от Земли. Черная дыра более чем в 500 миллионов раз массивнее Солнца. Вспышку впервые заметили в 2018 году, и с тех пор она продолжается, хотя и ослабевает.

Профессор Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology, США) Мэтью Грэм называет объект непохожим на известные активные галактические ядра. Яркость вспышки в 30 раз превышает все предыдущие рекорды. Пиковая светимость достигала 10 триллионов солнц.

Ученые предполагают, что наблюдают приливное разрушение — процесс поглощения звезды черной дырой. Если теория подтвердится, это будет самый мощный и далекий случай такого рода. Звезда должна быть как минимум в 30 раз массивнее Солнца.

Для сравнения: предыдущий рекордсмен 2023 года поглотил звезду массой всего 3-10 солнц. Тот объект получил прозвище «Страшная Барби».

Грэм сравнивает процесс с рыбой, прошедшей лишь половину пути через глотку кита. Звезда еще не полностью разрушена, поэтому вспышка постепенно затухает.

Наблюдения ведут несколько телескопов, включая ZTF в Паломарской обсерватории (Palomar Observatory, США). Яркость J2245+3743 легко заметить на фоне обычной активности черной дыры — в отличие от сотни других зарегистрированных случаев приливных разрушений.

Астроном К. Э. Саавик Форд из Городского университета Нью-Йорка (City University of New York, США) приводит энергетические расчеты. По формуле Эйнштейна E = mc², выделившаяся энергия сравнима с полным преобразованием массы Солнца в энергию.

Ученые планируют искать подобные события в данных ZTF. Новая обсерватория имени Веры К. Рубин может обнаружить другие редкие случаи поглощения массивных звезд.

#астрономия #черная дыра #сверхмассивная черная дыра #вспышка
Источник: livescience.com
