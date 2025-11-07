Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученые выяснили причину потери памяти при болезни Альцгеймера
Ученые из США обнаружили механизм потери социальной памяти при болезни Альцгеймера. Исследование показало, что разрушение защитных структур вокруг нейронов ведет к утрате способности узнавать близких.

Человек смотрит на родное лицо и не узнает его. Ученые приблизились к пониманию этого трагического феномена болезни Альцгеймера.

Специалисты из Университета Вирджинии (University of Virginia School of Medicine) обнаружили, что ключевую роль в потере памяти играет разрушение перинейрональных сетей — защитных структур вокруг нейронов. При их повреждении мозг теряет способность формировать и хранить воспоминания о людях, хотя память о предметах может сохраняться.

В эксперименте мыши с нарушенными сетями переставали узнавать сородичей. При этом они сохраняли способность запоминать новые объекты. Такая же картина наблюдается у людей с Альцгеймером — сначала забываются лица, потом уже предметы.

Профессор Зонтхаймер, заведующий кафедрой нейронауки Университета Вирджинии называет открытие структурного изменения, объясняющего потерю памяти, важным шагом. По его словам, это дает новую мишень для терапии. Ученые уже испытывают потенциальные лекарства.

Лабораторные мыши, у которых удалось сохранить целостность перинейрональных сетей, продолжали узнавать сородичей. Этот эффект наблюдался даже при наличии у животных других патологий, характерных для болезни Альцгеймера, таких, как амилоидные бляшки. Интересный аспект: повреждение сетей происходило независимо от амилоидных бляшек. Это ставит под вопрос традиционные представления о причинах Альцгеймера.

Сейчас в мире насчитывается 55 миллионов пациентов с этим диагнозом. Ожидается, что за пять лет их число вырастет на 35%. Новые подходы к лечению критически необходимы, — подчеркивают ученые.

До применения метода на людях нужны дополнительные испытания. Ученые проверяют безопасность и эффективность подхода. Но уже сейчас ясно — открытие меняет понимание механизмов памяти при нейродегенеративных заболеваниях.

#болезнь альцгеймера #деменция #исследования мозга #потеря памяти
Источник: medicalxpress.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
8
Huawei показала Watch Ultimate 2 в видео презентации Mate 70 Air
1
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
4
SanDisk выпустила самый компактный флеш-накопитель USB-C на 1 ТБ
+
Информатор уведомляет о возможном повышении стоимости и даже исчезновении из продажи RTX 5090
2
Специалист жалуется на выход из строя трёх Core i9-14900K из-за нежелания Corsair обновлять BIOS
1
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
12
Huawei Mate 70 Air получил аккумулятор ёмкостью 6500 мАч
+
Украина присоединилась к военной коалиции под руководством Великобритании
4
Энтузиаст поиграл в Battlefield 6 на AMD FX-9590 и не смог его запустить на Intel Core i7-2600K
4
Микроволновку использовали для сборки игрового ПК с GeForce RTX 5060 Ti и встроенным монитором
2
ДНК из пещеры в Крыму указывает на миграцию неандертальцев из Сибири
+
F-22 станет первым «ведущим» самолётом ВВС США в авиазвене концепции Collaborative Combat Aircraft
1
Алексей Журавлев: Россия поставила Венесуэле ЗРК «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э»
2
ASUS представила игровую клавиатуру ROG Nightmare 98 HE с магнитными переключателями
+
В сети замечены материнские платы с огромным количеством портов USB
+
На Ямале появится первое в России производство адипиновой кислоты
+
Бывший завод General Motors в Петербурге возобновит производство автомобилей в 2026 году
+
ФБР правомерно уничтожило жёсткий диск с доступом к 3443 биткоинам на сумму более $350 млн
+
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
5

Популярные статьи

Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
19
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
9
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
7
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
5
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
+
«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
6
Удивившие меня заблуждения о Луне
19
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
2
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
5

Сейчас обсуждают

Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чумбу
00:17
И тебя с Праздником
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чумбу
00:17
Привет.Уж года полтора как нет его.Эх Генасик .Анальный лучик))))).Тут мылосос теперь скучать не дает)
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
00:15
Привет, что то нашего друга генки(четкая TN) давно не было из муз роты)) кстати с праздником тебя https://rutube.ru/video/494748fc239c69488e98aa4b14596625
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чумбу
00:11
rt11sj и cp/m .Ну или Рафос какой нить.А дос скучно и обыденно
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
00:10
смотри пашок, https://browser.yandex.ru/ видишь там кнопочку скачать, сколько там операционок кроме форточек?, учись хотя бы у яндекса ,аккуратненько запиши список, вдруг забудешь, наймите за нормаль...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Vorvort
00:09
Смеялся до слез над 5070 Ti для 4К. 😅
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чумбу
00:08
Вот сидит книги читает .Все хорошо
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
00:02
>>> Мне ничего не надо понимать Ты этим прям гордишься? на собеседовании главное так не ори... Хотя обычно такие как ты, на них при всяких незнакомых словах обычно выглядят глупо и блеят что то нечле...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
23:59
да даже тут линус вскипел, это как же его надо было довести, а ведь он обычный финский парень. а я согласен, фак - ю нвидиа
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чумбу
23:58
Та не стали.Что мы,живодеры что ли.Живет преспокойно у нас в виварии.Уже явно умнее Бернигана . Unix для чайников читает -нашли старую книжку.Просто посмотрели и стало животину жалко.А бернигану уже в...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter