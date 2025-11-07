Ученые из США обнаружили механизм потери социальной памяти при болезни Альцгеймера. Исследование показало, что разрушение защитных структур вокруг нейронов ведет к утрате способности узнавать близких.

Человек смотрит на родное лицо и не узнает его. Ученые приблизились к пониманию этого трагического феномена болезни Альцгеймера.

Специалисты из Университета Вирджинии (University of Virginia School of Medicine) обнаружили, что ключевую роль в потере памяти играет разрушение перинейрональных сетей — защитных структур вокруг нейронов. При их повреждении мозг теряет способность формировать и хранить воспоминания о людях, хотя память о предметах может сохраняться.

В эксперименте мыши с нарушенными сетями переставали узнавать сородичей. При этом они сохраняли способность запоминать новые объекты. Такая же картина наблюдается у людей с Альцгеймером — сначала забываются лица, потом уже предметы.

Профессор Зонтхаймер, заведующий кафедрой нейронауки Университета Вирджинии называет открытие структурного изменения, объясняющего потерю памяти, важным шагом. По его словам, это дает новую мишень для терапии. Ученые уже испытывают потенциальные лекарства.

Лабораторные мыши, у которых удалось сохранить целостность перинейрональных сетей, продолжали узнавать сородичей. Этот эффект наблюдался даже при наличии у животных других патологий, характерных для болезни Альцгеймера, таких, как амилоидные бляшки. Интересный аспект: повреждение сетей происходило независимо от амилоидных бляшек. Это ставит под вопрос традиционные представления о причинах Альцгеймера.

Сейчас в мире насчитывается 55 миллионов пациентов с этим диагнозом. Ожидается, что за пять лет их число вырастет на 35%. Новые подходы к лечению критически необходимы, — подчеркивают ученые.

До применения метода на людях нужны дополнительные испытания. Ученые проверяют безопасность и эффективность подхода. Но уже сейчас ясно — открытие меняет понимание механизмов памяти при нейродегенеративных заболеваниях.