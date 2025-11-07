Очередное разочарование для миллионов фанатов — релиз GTA 6 снова откладывается. На этот раз ждать придется на полгода дольше.
Rockstar Games через свой аккаунт в X сообщила о переносе даты выхода. Вместо 26 мая 2026 года игра появится 19 ноября 2026 года. Разработчики объяснили это стремлением к "идеальному качеству". В официальном заявлении компания принесла извинения за увеличение срока ожидания. При этом они подчеркнули, что дополнительные месяцы работы позволят достичь того уровня совершенства, которого ждут игроки.