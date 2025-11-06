Apple ведет переговоры с Google об использовании мощной модели ИИ Gemini для улучшения Siri. Модель с 1,2 триллиона параметров будет обрабатывать сложные запросы пользователей.

В гонке искусственного интеллекта Apple решила пойти по пути стратегического партнерства. Вместо того чтобы полагаться исключительно на собственные разработки, компания выбрала мощную модель конкурента для своего голосового помощника.

Журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщает детали сделки. Apple планирует использовать адаптированную версию Gemini с 1,2 триллиона параметров. Масштаб впечатляет — это значительно превосходит текущую облачную модель Siri с ее 1,5 миллиарда параметров.

Компания протестировала разные варианты, включая ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic. Выбор пал на Google. При этом Apple будет выплачивать около $1 миллиарда ежегодно за доступ к технологии. Для двух технологических гигантов это не первая крупная сделка — Google уже платит $20 миллиардов в год за статус поиска по умолчанию в Safari.

Новая архитектура Siri будет работать в три этапа. Планировщик запросов определит оптимальный способ обработки — веб-поиск, личные данные или сторонние приложения. Система поиска знаний обеспечит ответы на общие вопросы без привлечения внешних сервисов. Summarizer займется сжатием текста и аудио.

Именно здесь и пригодится Gemini. Модель Google возьмет на себя функции планировщика и реферирования запросов. Поиск знаний останется за собственными разработками Apple. Важный нюанс: партнерство не сделает поисковый ИИ Google главным в экосистеме Apple.

Внутри компании даже появилось кодовое название Glenwood для проекта по улучшению Siri с помощью сторонних моделей. Работу возглавляют Майк Роквелл и Крейг Федериги.

Apple рассматривает это решение как временное. Компания продолжает разработку собственной модели искусственного интеллекта. Но пока именно Gemini станет опорой для обновленной Siri в iOS 26.4. Помощник получит новые возможности: встроенные действия, распознавание контекста и информации с экрана. Фактически, Apple покупает время для собственных разработок, используя готовое решение конкурента.