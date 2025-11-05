Минцифры России анонсировало введение специальных сим-карт для детей.

Российских детей ждет особый статус в мобильной связи. Государство решило упростить родителям отслеживание за перемещениями их детей.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о введении так называемых детских сим-карт. Их будут оформлять только с согласия родителей. Это станет обязательным правилом для всех несовершеннолетних.

Ключевое изменение касается геотрекинга. По детским сим-картам родители смогут получать данные о местонахождении ребенка простым запросом. Им не нужно будет для этого подавать отдельное официальное заявление. Взрослые будут иметь постоянный доступ к геоданным. При этом сами дети не смогут отказаться от такой функции отслеживания.

Новые правила разрабатывают в рамках сотрудничества с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт". Решение должно помочь в поиске пропавших детей и повысить их безопасность.