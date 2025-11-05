Отечественные марки наращивают присутствие, но этого капля в море на фоне китайского доминирования. Китайские автомобильные бренды заняли 60,7% всех дилерских контрактов в России.

Если раньше на российском авторынке доминировали европейские и японские марки, то теперь ситуация кардинально другая. По данным «Автостата», за девять месяцев текущего года число дилерских контрактов выросло на 5%. Общее количество достигло 4522 соглашений. Но главное не это, а то, кто эти контракты заключает.

Китайские производители прочно удерживают лидерство — 60,7% всех договоров. Правда, с начала года их доля немного уменьшилась. Именно «немного» — ключевое слово, ведь разница в масштабах все равно колоссальная.

Российские марки наращивают присутствие. Их доля подросла с 24% до 28%. Выглядит как прогресс, но по факту они лишь немного приблизились к отметке в 30%. Для сравнения: китайские и российские бренды вместе контролируют почти 90% рынка.

Европейские и японские производители стремительно сдают позиции. Доля японских марок и вовсе сократилась в два раза — сейчас это всего 1,8%. Корейские и белорусские автопроизводители демонстрируют небольшой рост, но их влияние на общую картину минимально.

Российский автопром пытается вернуть утраченные позиции. Рост числа дилерских центров с отечественными вывесками это подтверждает. Однако переломить тренд пока не получается — китайские бренды продолжают задавать тон на рынке авто в РФ.