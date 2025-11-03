Рядом с пирамидой Хеопса начал работу Grand Egyptian Museum. На площади в 500 тысяч квадратных метров разместили около 100 тысяч экспонатов, включая полную коллекцию сокровищ Тутанхамона.

Этот проект пережил три президентских срока, пандемию и политические кризисы. Сейчас у подножия пирамиды Хеопса наконец открыли музей ( видео тут ), который египетские власти называют своим главным культурным проектом XXI века.

Представьте территорию в 70 футбольных полей, полностью заставленную древними артефактами. Именно так выглядит новый музей, где собрали около 100 тысяч экспонатов. Главный хит — полная коллекция Тутанхамона: все 5000 предметов из его гробницы теперь можно увидеть в одном месте. Золотая маска, трон, ритуальные предметы — раньше 70% этих вещей хранились в запасниках.

Музей строили 20 лет вместо запланированных десяти. Первоначальный бюджет вырос до 1,2 миллиарда долларов. Финансовую поддержку в основном обеспечили японские кредиторы, что не помешало египетскому премьеру назвать проект "подарком миру".

Пространство музея напоминает лабиринт с несколькими ключевыми точками. В главном зале стоит 3200-летняя статуя Рамсеса II — ее специально перевезли с площади перед каирским вокзалом, где она простояла полвека. Отдельный павильон посвятили Солнечной ладье Хеопса: этому деревянному судну 4600 лет, и оно до сих пор сохранило форму.

Для египетских археологов открытие музея стало больше чем культурным событием. "Пришло время нам самим изучать свои памятники", — заявляет Захи Хавасс, известный своим стремлением вернуть Египту контроль над наследием. До сих пор большинство значимых находок в стране делали иностранные экспедиции. Теперь египетские ученые возглавляют 65% археологических проектов — это сознательная политика властей.

Музей уже стал инструментом мягкой силы. В день открытия здесь устроили государственный праздник с приглашением десятков мировых лидеров. Власти открыто рассчитывают, что музей поможет оживить туристическую отрасль, которая дает до 15% ВВП страны. При этом некоторые эксперты предупреждают: толпы туристов неизбежно устремятся к витринам с Тутанхамоном, оставляя другие залы без внимания.