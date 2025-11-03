Президент Сербии Александр Вучич объявил о готовности снять все ограничения на продажу боеприпасов странам Европы.

Сербия делает неожиданный ход на европейском рынке вооружений. Президент Александр Вучич в интервью журналу Cicero сообщил о кардинальном изменении подхода к экспорту боеприпасов.

Вучич прямо заявил о желании продавать боеприпасы Европейскому союзу. «…наши склады полны», — отметил он. — «Мы производим даже больше, чем Франция». Речь идет в первую очередь о минометных снарядах. При этом сербский лидер снял с себя всякую ответственность за дальнейшую судьбу грузов. По его словам, покупатели могут делать с боеприпасами всё, что захотят. Это заявление многие воспримут как ключевой момент.

Всего несколько месяцев назад ситуация выглядела иначе. В мае Вучич обещал блокировать любые контракты, если возникали подозрения, что оружие может попасть в зону боевых действий. Тогда он так отреагировал на обвинения российской разведки. СВР России утверждала, что сербские боеприпасы все же попадают в ВСУ через третьи страны, включая Чехию и Польшу, с использованием фальшивых сертификатов.

Теперь позиция Белграда меняется. Вучич подчеркивает соблюдение военного нейтралитета, но одновременно анонсирует готовность к более тесному военному сотрудничеству с европейскими силами по всему миру. Он напомнил, что такое взаимодействие уже ведется в Африке и Азии. Июньское решение Белграда о приостановке экспорта, судя по всему, уходит в прошлое. Вучич ранее категорически отрицал факты поставок своего оружия на Украину как через европейских, так и через африканских посредников.