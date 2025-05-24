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PoZiTiv4iK
Российский автобренд Tenet раскрыл значение своего названия
Компания АГР раскрыла значение названия нового автомобильного бренда Tenet. Оказалось, это аббревиатура, а не просто слово.

Буквально пару дней назад мы публиковали информацию про первый кроссовер Tenet (подробнее можете прочесть здесь). Сегодня нам стало известно, что автомобильный бренд Tenet, под которым будут выпускать машины на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, оказался аббревиатурой.

Название Tenet расшифровывается как "Take Every New Experience Together", что можно перевести как "Возьмем новый опыт вместе". Бренд принадлежит "Группе АГР", которая приобрела калужский завод в два года тому назад.

Первую модель марки – компактный кроссовер – обещают показать уже в будущем месяце. Компания разработала 20-летний план развития бренда. Под маркой Tenet будут выпускать автомобили, похожие на модели Chery, в первую очередь кроссоверы.

Производство разместят на мощностях бывшего завода Volkswagen в Калуге. АГР планирует использовать эту площадку для создания полного цикла производства автомобилей нового бренда.

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#автопром #калуга #tenet #российские автомобили #агр
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