Дочерняя структура Россельхозбанка приобрела 50% сервиса объявлений Avito. Сделка открывает перспективы выхода компании на международные рынки и проведения IPO.

Российские СМИ сообщили, что Россельхозбанк через подконтрольную структуру стал равноправным владельцем крупнейшего российского сервиса объявлений Avito. Сделка по приобретению 50% акций завершилась в апреле после согласования в ФАС.

Финансовое учреждение уже выступало ключевым кредитором при покупке Avito бизнесменом Иваном Тавриным в 2022 году. Тогда его Kismet Capital Group выкупила платформу у южноафриканского холдинга Naspers за 151 млрд рублей. По данным источников, текущая задолженность компании снизилась с 6 до 1 EBITDA.

Новые акционеры не планируют менять действующую команду менеджеров или вмешиваться в операционное управление. Как заявили в Россельхозбанке и Kismet, они намерены поддерживать текущую стратегию развития компании.

Avito демонстрирует устойчивый рост — выручка основного юрлица сервиса в 2023 году достигла 100,9 млрд рублей. Платформа занимает четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета с оценкой $4,6 млрд.

Основные перспективы, которые открывает сделка:

выход на рынки Ближнего Востока, СНГ и Юго-Восточной Азии;

подготовка к IPO на российской бирже в течение года;

использование финансовых возможностей Россельхозбанка.

Эксперты отмечают несколько преимуществ партнерства с Россельхозбанком. Банк, в отличие от многих крупных российских кредитных организаций, не находится под блокирующими санкциями ЕС и США. Это упрощает международную экспансию и потенциальное публичное размещение.

Для Россельхозбанка сделка означает выход за рамки традиционного агрокредитования. В 2023 году банк уже создал специальную структуру «РСХБ Финансовые услуги» для управления непрофильными активами. Однако эксперты предупреждают о рисках, связанных с новыми регуляторными ограничениями ЦБ на вложения в непрофильные активы.

Avito, в отличие от других крупных маркетплейсов, не стало создавать собственный банк, выбрав стратегию партнерства с финансовыми организациями. В марте 2025 года компания получила статус оператора финансовых платформ, что упрощает интеграцию кредитных продуктов в сервис.

Сделка отражает общий тренд на консолидацию цифровых активов под контролем крупных игроков с государственным участием. При этом, по мнению аналитиков, равное распределение долей между частным и государственным партнером может стать оптимальной моделью для подобных проектов.

Дальнейшее развитие Avito будет зависеть от способности акционеров совместить коммерческие интересы с требованиями регуляторов. Успешная реализация планов по международной экспансии и IPO может создать прецедент для аналогичных сделок в цифровой экономике.