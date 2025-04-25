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Россельхозбанк стал совладельцем Avito, приобретя 50% компании
Дочерняя структура Россельхозбанка приобрела 50% сервиса объявлений Avito. Сделка открывает перспективы выхода компании на международные рынки и проведения IPO.

Российские СМИ сообщили, что Россельхозбанк через подконтрольную структуру стал равноправным владельцем крупнейшего российского сервиса объявлений Avito. Сделка по приобретению 50% акций завершилась в апреле после согласования в ФАС.  

Финансовое учреждение уже выступало ключевым кредитором при покупке Avito бизнесменом Иваном Тавриным в 2022 году. Тогда его Kismet Capital Group выкупила платформу у южноафриканского холдинга Naspers за 151 млрд рублей. По данным источников, текущая задолженность компании снизилась с 6 до 1 EBITDA.  

Новые акционеры не планируют менять действующую команду менеджеров или вмешиваться в операционное управление. Как заявили в Россельхозбанке и Kismet, они намерены поддерживать текущую стратегию развития компании.  

Avito демонстрирует устойчивый рост — выручка основного юрлица сервиса в 2023 году достигла 100,9 млрд рублей. Платформа занимает четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета с оценкой $4,6 млрд.  

Основные перспективы, которые открывает сделка:  

  • выход на рынки Ближнего Востока, СНГ и Юго-Восточной Азии;  
  • подготовка к IPO на российской бирже в течение года;  
  • использование финансовых возможностей Россельхозбанка.  

Эксперты отмечают несколько преимуществ партнерства с Россельхозбанком. Банк, в отличие от многих крупных российских кредитных организаций, не находится под блокирующими санкциями ЕС и США. Это упрощает международную экспансию и потенциальное публичное размещение.  

Для Россельхозбанка сделка означает выход за рамки традиционного агрокредитования. В 2023 году банк уже создал специальную структуру «РСХБ Финансовые услуги» для управления непрофильными активами. Однако эксперты предупреждают о рисках, связанных с новыми регуляторными ограничениями ЦБ на вложения в непрофильные активы.  

Avito, в отличие от других крупных маркетплейсов, не стало создавать собственный банк, выбрав стратегию партнерства с финансовыми организациями. В марте 2025 года компания получила статус оператора финансовых платформ, что упрощает интеграцию кредитных продуктов в сервис.  

Сделка отражает общий тренд на консолидацию цифровых активов под контролем крупных игроков с государственным участием. При этом, по мнению аналитиков, равное распределение долей между частным и государственным партнером может стать оптимальной моделью для подобных проектов.  

Дальнейшее развитие Avito будет зависеть от способности акционеров совместить коммерческие интересы с требованиями регуляторов. Успешная реализация планов по международной экспансии и IPO может создать прецедент для аналогичных сделок в цифровой экономике.

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#сделка #ipo #маркетплейс #avito #россельхозбанк #kismet capital
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