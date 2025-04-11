К 2030 году технологии искусственного интеллекта будут потреблять около 945 ТВт•ч электроэнергии — столько же, сколько сегодня использует Япония. Основной спрос придется на США и Китай.

Технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, но за их мощью скрывается огромный аппетит к энергии. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2030 году ИИ будет потреблять около 945 ТВт·ч электричества — больше, чем сейчас тратит вся Япония. Основными драйверами роста станут США и Китай, где спрос на вычисления для машинного обучения растет быстрее всего.

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Сейчас центры обработки данных, на которых работают алгоритмы ИИ, уже потребляют колоссальные объемы энергии. Один такой центр может расходовать столько же электричества, сколько 100 тысяч домохозяйств, а новые проектируемые комплексы будут требовать в 20 раз больше. Если в 2024 году на ИИ приходится лишь часть этого потребления, то через шесть лет ситуация изменится кардинально. В США, например, обработка данных для ИИ к 2030 году будет тратить больше энергии, чем сталелитейная, химическая и другие энергоемкие отрасли вместе взятые.

Главный вопрос — откуда возьмется вся эта энергия. В США, где центры данных пока получают лишь 15% электричества от атомных станций, ставка делается на малые модульные реакторы. К 2035 году их доля может вырасти до 55%, сократив зависимость от газа. Китай, который сейчас в основном полагается на уголь (70%), планирует наращивать возобновляемые источники и ядерную энергетику. Европа же намерена к 2030 году покрывать 85% потребностей центров данных за счет «чистой» энергии.

Но даже с учетом роста возобновляемых источников и атомной энергетики спрос на электричество для ИИ может превысить предложение. В отчете МЭА отмечается, что возобновляемые источники смогут удовлетворить лишь половину потребностей. Остальное придется компенсировать традиционными методами — а это значит, что уголь и газ еще долго не уйдут со сцены.

При этом ИИ, как ни парадоксально, не сможет ускорить развитие ядерной энергетики. Основные препятствия здесь — не технологии, а регуляторные барьеры, долгие сроки строительства и сложности с логистикой. Так что, хотя алгоритмы помогают оптимизировать работу реакторов, ждать революции в этой сфере до 2030 года не стоит.

Остается открытым и вопрос экологии. Если центры данных в развитых странах постепенно переходят на низкоуглеродные источники, то в Индии и Юго-Восточной Азии уголь пока доминирует. Лишь к 2035 году «чистая» энергия, по прогнозам, начнет преобладать в этих регионах. А до тех пор рост энергопотребления ИИ будет означать и рост выбросов.

Пока одни страны ищут способы обеспечить ИИ достаточным количеством энергии, другие пытаются сделать алгоритмы более эффективными. Но даже с учетом оптимизации тренд очевиден: чем умнее становятся машины, тем больше ресурсов они требуют. И этот ресурсный голод будет только расти.