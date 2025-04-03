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Администрация Трампа объявила о введении "взаимных" пошлин на импорт из десятков стран
Новые тарифы рассчитаны на основе торгового дефицита США.

Белый дом представил новую систему тарифов, которая должна изменить правила международной торговли. С 9 апреля десятки стран столкнутся с повышенными пошлинами на поставки товаров в США.  

Расчет новых тарифов построен на простой формуле: половина торгового дефицита США с конкретной страной, поделенная на объем импорта. Для Китая это дало 34%, для Вьетнама — 46%, а для Камбоджи — рекордные 49%. Страны с профицитом или минимальным дефицитом получат базовую ставку 10%.  

Статистика показывает любопытные детали. Россия не вошла в список из-за уже существующих санкций, хотя расчетный тариф мог составить 41%. США продолжают закупать у российских поставщиков ядерное топливо (624 млн долларов в 2024 году), удобрения (1,07 млрд) и палладий (878 млн).  

Экономисты разделились в оценках. Одни предрекают стагфляцию — сочетание инфляции и спада производства. Другие считают тарифы переговорным инструментом для устранения торговых барьеров. Фактически США копируют практику партнеров: Китай в среднем взимает 67% пошлины с американских товаров.  

Особенность новой системы — ее избирательность. Под удар попали даже Токелау (население 1500 человек) и Тринидад и Тобаго (дефицит менее 400 млн долларов). При этом ЕС получит 20%-ные пошлины, хотя является крупнейшим торговым партнером США.  

Технически пошлины — налог на американских потребителей. Производители электроники, одежды и автомобилей уже предупредили о росте цен. Но администрация Трампа настаивает, что это временная мера для выравнивания условий конкуренции.  

Интересно, что формула не учитывает многие факторы: субсидии, кражу технологий или нетарифные барьеры. Это упрощенный подход, который может изменить глобальные цепочки поставок. Уже сейчас компании рассматривают варианты переноса производств в страны с низкими тарифами.  

Долгосрочные последствия пока неясны. Опыт 2018-2019 годов показывает, что торговые войны редко дают быстрый результат. Но ясно одно — мировая торговля вступает в период турбулентности, где привычные правила больше не работают.  

Для России ситуация двойственная. С одной стороны, санкции уже ограничили торговлю. С другой — ключевые экспортные позиции пока сохраняются. Главный риск — возможные новые ограничения на поставки палладия и ядерного топлива после 2028 года.  

Экономисты отмечают парадокс: тарифы вводятся как ответ на протекционизм, но сами являются его крайней формой. Этот шаг может ускорить процесс регионализации мировой экономики, где страны будут ориентироваться на ближайших соседей, а не глобальных партнеров.

#сша #трамп #экспорт #импорт #пошлины #торговые войны
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