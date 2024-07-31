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Ученые создали «робота-жука», способного собирать данные об окружающей среде
Исследователи из Университета Бингемтона (США) разработали автономного робота в форме жука, который может скользить по воде и собирать данные об окружающей среде. Эта технология обещает революционизировать подход к мониторингу водных экосистем.

Современные технологии стремительно развиваются, и автономные устройства становятся все более важными в различных сферах. Исследования в области водной робототехники открывают новые горизонты для мониторинга окружающей среды. Ученые из Университета Бингемтона представили уникального робота в форме жука, который способен не только скользить по поверхности воды, но и собирать важные данные о состоянии экосистемы. Эта инновация может значительно улучшить методы исследования и защиты водных ресурсов.

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Группа исследователей из Университета Бингемтона, возглавляемая профессором Сокхыном «Шоном» Чоем, разработала автономного робота, который использует биобатареи на основе бактерий для получения энергии. Этот «жук» способен плавать по воде и собирать информацию о различных параметрах окружающей среды, таких как температура, уровень загрязнения и движение судов.

Работа команды была опубликована в журнале Advanced Materials Technologies и уже привлекла внимание специалистов в области экологии и робототехники. В условиях, когда 71% поверхности Земли покрыто водой, необходимость в эффективных методах мониторинга становится все более актуальной. В связи с этим Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) запустило программу «Океан вещей», целью которой является создание сети автономных устройств для сбора данных о состоянии океанов.

Одной из ключевых особенностей нового робота является его способность работать в неблагоприятных условиях, что делает его более надежным по сравнению с традиционными солнечными или тепловыми источниками энергии. Используемая технология включает в себя интерфейс Janus, который имеет гидрофильную и гидрофобную стороны. Это позволяет роботу извлекать питательные вещества из воды и использовать их для питания бактериальных клеток, которые, в свою очередь, вырабатывают необходимую энергию.

Обзор конструкции автономного водного робота. a) Концептуальный дизайн, вдохновленный водными страйдерами для самоходного передвижения по воде; b) детальный вид робота спереди и сзади; c) иллюстрация бокового вида на воде; d) схема, подробно описывающая компоненты MFC для автономной генерации энергии; e) цикл споруляции и прорастания в Bacillus subtilis для устойчивой биокаталитической активности; f) механизм доставки питательных веществ через анод типа Janus и производства энергии через прорастание

Профессор Чой объясняет, что при благоприятных условиях бактерии становятся активными и вырабатывают энергию, однако в неблагоприятных условиях они переходят в состояние спор, что позволяет продлить срок службы устройства. Это делает робота особенно эффективным для длительных исследований в сложных водных экосистемах.

Эксперименты показали, что мощность, генерируемая бактериальными клетками, составляет около 1 милливатта. Это достаточно для обеспечения работы механических движений робота и его датчиков. Такие датчики могут фиксировать различные параметры окружающей среды, включая движение водных животных и загрязнение воды.

Следующий шаг в разработке этих водных роботов заключается в исследовании, какие именно виды бактерий будут наиболее эффективны для генерации энергии в условиях океана. Исследователи уже продемонстрировали, что комбинация различных бактериальных клеток может значительно повысить устойчивость и мощность устройства. Профессор Чой также отметил, что использование машинного обучения может помочь в поиске оптимальных комбинаций бактерий для улучшения производительности робота.

Эта разработка представляет собой значительный шаг вперед в области водной робототехники. Возможность отправлять автономные устройства в труднодоступные районы, где традиционные датчики не могут быть установлены, открывает новые горизонты для мониторинга экосистем. Ученые надеются, что их работа не только поможет лучше понять состояние водоемов, но и внесет вклад в защиту окружающей среды.

#робототехника #экология #автономные роботы #биобатареи
Источник: onlinelibrary.wiley.com
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