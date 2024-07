На крупнейших международных морских учениях RIMPAC на Гавайях была замечена секретная воздушная версия ракеты SM-6, известная как AIM-174B. Это, вероятно, самая дальнобойная ракета класса "воздух-воздух", когда-либо стоявшая на вооружении ВМС США.

Военно-морские силы США всегда стремятся поддерживать свое технологическое превосходство над потенциальными противниками. Одним из таких примеров является недавнее появление секретной воздушной версии сверхдальнобойной ракеты SM-6 на истребителях F/A-18 Super Hornet во время крупнейших в мире морских учений RIMPAC.

The War Zone сообщает, что во время проходящих на Гавайях учениях Rim of the Pacific (RIMPAC), на истребителях ВМС США F/A-18E/F Super Hornet были замечены ракеты, получившие обозначение AIM-174B. Это, вероятно, самая дальнобойная ракета класса "воздух-воздух", когда-либо стоявшая на вооружении Военно-морских сил.

Ракета AIM-174B является воздушной версией чрезвычайно универсальной ракеты SM-6, также известной как RIM-174. Эта ракета не только способна поражать воздушные цели, но также может использоваться для атаки высокоприоритетных наземных целей, таких как объекты ПВО и военные корабли, действуя как квазибаллистическая ракета.

Фотографы, находившиеся на совместной базе Перл-Харбор-Хикэм, зафиксировали F/A-18E из эскадрильи VFA-192 "Golden Dragons", несущий пару учебных ракет AIM-174B. Также был замечен еще один Super Hornet из эскадрильи VFA-2 "Bounty Hunters", оснащенный такими же ракетами. Примечательно, что эти ракеты были модифицированы для специальных испытаний, о чем свидетельствует префикс "N" в их обозначении.

Сами ракеты окрашены в серый цвет, в отличие от предыдущих оранжевых образцов, и имеют различные маркировки, указывающие на их инертный статус и калибровочные характеристики. Тот факт, что эти ракеты были замечены во время учений RIMPAC, наводит издание The War Zone на мысль, что они могут быть использованы как в роли "воздух-воздух", так и для поражения наземных и морских целей. The War Zone также считает, что USS Tarawa, списанный десантный корабль ВМС США, вероятно, будет потоплен у берегов Гавайев во время учений. Это было бы значительным событием, поскольку впервые за более чем десятилетие большой десантный корабль любого типа отправляется под воду в ходе учений.