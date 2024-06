Paradox Interactive, известный издатель таких хитов, как Cities: Skylines и Europa Universalis, неожиданно объявил об отмене запуска своего перспективного проекта Life by You – амбициозного симулятора жизни, который должен был стать альтернативой популярной серии The Sims. Причины такого решения и дальнейшие планы компании.

В индустрии видеоигр нередки случаи, когда многообещающие проекты по тем или иным причинам так и не добираются до релиза. Вот и компания Paradox Interactive, известная своими культовыми стратегиями, решила отказаться от выпуска своего перспективного симулятора жизни Life by You. Что же привело к такому решению и какие последствия оно может иметь для самой Paradox?

Paradox Interactive, издатель таких культовых игр, как Cities: Skylines и Europa Universalis, неожиданно объявил об отмене запуска своего амбициозного проекта Life by You. Эта игра-симулятор жизни, разрабатываемая под руководством выходца из The Sims 3 и Second Life Роба Хамбла, должна была стать альтернативой популярной серии The Sims. Примечательной особенностью Life by You была возможность вести диалоги между персонажами, в отличие от вымышленного языка симлиш, использующегося в The Sims.

Проект Life by You изначально планировался к запуску в раннем доступе в сентябре 2023 года, но его релиз постоянно откладывался, пока в итоге не был отложен на неопределенный срок всего за несколько недель до предполагаемого выхода. Как пояснил глава Paradox Interactive Фредрик Вестер, руководство компании пришло к выводу, что текущая версия игры не оправдывает их ожиданий, и выпускать ее в таком виде было бы нецелесообразно.

"В течение долгого времени мы возлагали большие надежды на Life by You и ее потенциал, но теперь стало очевидно, что игра не сможет достичь того уровня, которого мы от нее ожидали", - сообщил Вестер инвесторам. Он также признал, что Paradox "плохо проявила себя в последних релизах", вероятно имея в виду провал The Lamplighters League и непростой запуск Cities: Skylines 2. По словам гендиректора, компания планирует внести дальнейшие изменения, чтобы повысить качество и стабильность своих продуктов, а также выполнять данные игрокам обещания.

Неясно, какое влияние это решение окажет на будущее студии Paradox Tectonic, которая занималась разработкой Life by You. Тем временем, поклонникам симуляторов жизни стоит обратить внимание на другие перспективные проекты – следующую игру The Sims под кодовым названием Project Rene, а также новую игру от Джейка Соломона, создателя Marvel's Midnight Suns и XCOM 2, которая разрабатывается в Midsummer Studios.