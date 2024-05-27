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Средневековая версия Doom: подробности о грядущем релизе серии
Компания Id Software готовится представить следующую игру культовой серии Doom на предстоящем мероприятии Xbox Games Showcase. Ожидается, что новый проект под названием Doom: The Dark Ages перенесет игроков в мрачную средневековую обстановку.

Фанаты серии Doom с нетерпением ждут новостей о следующей игре культовой франшизы. Слухи о новом проекте под названием Doom: The Dark Ages вызывают особый интерес, ведь разработчики, похоже, решили кардинально изменить привычный сеттинг серии, перенеся действие в мрачные времена Средневековья.

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Согласно последним сообщениям инсайдеров, Id Software действительно работает над следующей частью Doom, которая, вероятнее всего, будет носить название Doom: The Dark Ages. Игра, находящаяся в разработке уже более 4 лет под кодовым названием "Year Zero", должна быть официально представлена на предстоящем мероприятии Xbox Games Showcase, запланированном на 9 июня.

Предполагается, что Doom: The Dark Ages погрузит игроков в атмосферу средневекового мира, наполненного жуткими демонами и мрачными замками. Это значительный шаг в развитии франшизы, известной своим футуристическим сеттингом. Какие именно геймплейные механики и сюжетные повороты ждут поклонников серии, пока остается загадкой, но уже сейчас создатели интригуют фанатов возможностью исследовать новую, еще не изученную эпоху в мире Doom.

Помимо Doom: The Dark Ages, на предстоящем мероприятии Xbox Games Showcase ожидаются также анонсы других крупных проектов, таких как следующая часть серии Gears of War и специальная презентация новой Call of Duty. Так что любителей шутеров и экшен-игр ждет насыщенная и интригующая программа.

#игры #видеоигры #doom #средневековье #xbox games showcase #шутеры от первого лица
Источник: gadgets360.com
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Стали известны подробности о новой игре DOOM: The Dark Ages
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