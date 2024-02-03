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Meta* и Amazon в отличии от Apple процветают на фоне роста акций технологических компаний
Apple сталкивается с давлением, а вот Meta* и Amazon значительно увеличили свою капитализацию.

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В технологическом секторе недавно произошел значительный рост стоимости акций Meta Platforms Inc.* и Amazon.com Inc. Этот рост происходит на фоне жесткой конкуренции на рынке смартфонов, где достижения китайского технологического гиганта Huawe и растущая популярность складных телефонов бросают вызов доминирование Apple Inc.

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Вчера компании Meta Platforms* и Amazon.com сообщили про увеличение рыночной стоимости акций на $280 млрд. Инвесторы были впечатлены квартальными результатами, представленными обеими компаниями. Акции Meta* выросли более чем на 14% до рекордно высокого уровня в $451, в результате чего ее рыночная капитализация выросла на $148 млрд до убедительных $1,16 трлн. Акции Amazon также подскочили на 8% после того, как компания превзошла ожидания по выручке за минувший квартал. Это увеличение можно объяснить сильным ростом онлайн-расходов во время важнейшего сезона праздничных покупок, в результате чего рыночная капитализация компании выросла до $1,78 триллиона.

В то время как Meta* и Amazon переживают впечатляющий рост, стоимость Apple после ее результатов упала на $70 миллиардов. Технологический гигант борется с жесткой конкуренцией в Китае, особенно со стороны Huawei. Доминированию Apple в индустрии смартфонов также угрожает растущая популярность складных телефонов — инновационного дизайна, вызвавшего значительный интерес потребителей.

Meta Platforms Inc.* и Amazon.com Inc. сообщили о прибыли, превысившей ожидания, в результате чего цены на их акции взлетели на $270 миллиардов в ходе торгов в нерабочее время. Это событие подтверждает стратегию «затягивания поясов», которая характеризовала технологическую индустрию последние 16 месяцев. Оптимизм инвесторов в отношении генеративного ИИ привел к росту акций самых ценных компаний фондового рынка США, многие из которых на последних сессиях достигли рекордных максимумов.

Нынешняя ситуация подчеркивает динамичный и постоянно развивающийся характер технологической отрасли, где крупнейшие компании должны постоянно внедрять инновации и адаптироваться, чтобы сохранить свою позицию на рынке и акционерную стоимость.


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* Meta, в том числе ее продукты Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией в России.

#apple #amazon #акции #meta #капитализация
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