Ожидание подошло к концу, и игроки смогут сыграть в Tarkov Arena начиная с 17 декабря. Информацию подтвердили EFT и руководитель студии Battlestate Games.

Escape from Tarkov – это отдельный бренд и один из самых известных хардкорных шутеров, в которые вы можете погрузиться сегодня. За годы своего существования EFT привлек огромные толпы игроков. Интерес к игре не падает, и разработчики из Battlestate Games заботятся об этом, постоянно внедряя в игру новые обновления и патчи.

реклама

Несколько месяцев назад те же продюсеры анонсировали миру новый проект. На Gamescom 2023 была представлена Escape from Tarkov: Arena, еще один шутер, вдохновленный базовым EfT, с той разницей, что Arena будет содержать несколько новых элементов и игровой механики.

EfT: Arena, как и базовая игра, будет более реалистичной, но сам игровой процесс будет гораздо более динамичным. Здесь мы познакомимся с классами персонажей, системой подбора игроков на основе их игровых навыков (на основе навыков) и несколькими режимами, включая Deathmatch или классическое сотрудничество против искусственного интеллекта.





Бета-тестирование Escape from Tarkov: Arena стартовало 17 декабря. Это, в частности, связано с проходящим в Германии киберспортивным турниром, в котором конкурирующие команды сражаются за 100 000 евро в призовом фонде.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Доступ к тестам будут иметь все владельцы Escape From Tarkov: Arena (Standard Edition), а также купившие Escape from Tarkov: Edge of Darkness на официальном сайте.