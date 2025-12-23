Новый закон наделит разведку правом вести за рубежом саботаж, кибератаки и диверсии для «ослабления» неприятеля, подразумевая в первую очередь конечно же Россию

В Берлине готовится тихая революция в сфере немецких спецслужб, которая может иметь далеко идущие последствия для европейской безопасности и отношений с Россией. Реформа Федеральной разведывательной службы (Bundesnachrichtendienst, БНД), планируемая к принятию в 2026 году, радикально меняет её миссию с пассивного сбора информации на активные операции, включая саботаж и диверсии за рубежом.

Действующий закон о БНД, принятый ещё в 1990 году, определял службу исключительно как орган по «добыче и оценке информации». Её сотрудники были, по сути, аналитиками и кабинетными офицерами. Новый проект, удваивающий объём законодательства (с 69 до 139 статей), наделяет БНД беспрецедентными полномочиями для «защиты Германии» как внутри страны, так и за её пределами. Новый пакет мер расширяет возможности для действий за рубежом, разрешая секретные диверсионные акции для "ослабления наступательного потенциала" и "отражения угроз". Он включает физический и цифровой саботаж инфраструктуры "сил противостояния", наступательные кибероперации для обезвреживания вражеских систем вооружений, а также обширный технический инструментарий — от установки шпионского ПО и несанкционированного проникновения до дистанционного вывода из строя аппаратуры и уничтожения беспилотников. Это трансформирует БНД из классической разведки, в инструмент гибридной войны, способный наносить превентивные или ответные удары в тени, не объявляя открытых военных действий.

Контекст принятия этих поправок не оставляет сомнений в их главной цели. С 2022 года Германия, отказавшись от многолетней политики сдержанности (Zurückhaltung), стала крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, поставив танки Leopard, системы ПВО и другое тяжелое вооружение. Бюджетная помощь Киеву на 2026 год запланирована в размере 11,5 млрд евро. Берлин позиционирует себя как «критический хребет НАТО» в Европе — логистический узел и основной поставщик ресурсов для альянса в противостоянии с Москвой.

Планы на 2026 год выходят за рамки поддержки третьих стран. Именно к этому сроку на территории ФРГ запланировано размещение американских ракетных систем MRC Typhon, способных запускать крылатые ракеты «Томагавк» (в том числе в ядерном оснащении) на расстояние до 2500 км. Это напрямую затрагивает стратегические интересы России и возвращает Европу к логике конфронтации времен холодной войны. Берлин открыто готовится к роли полноценной военно-политической державы, способной вести гибридный и, потенциально, классический конфликт.