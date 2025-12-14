Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В России создали самый тяжёлый в истории страны и СССР автогрейдер ДЗ350
Модель закрывает дефицит в сегменте тяжёлой дорожно‑строительной техники, востребованной в горнодобыче и на тяжёлых дорогах

В условиях масштабной трансформации промышленности и ухода западных брендов, российские инженеры совершили прорыв в сегменте тяжелой дорожностроительной техники. Группа United Heavy Machinery представила первый в истории России и СССР автогрейдер сверхтяжелого класса — модель ДЗ350 эксплуатационной массой 35 тонн.

Разработка ДЗ350 стала прямым ответом на запросы ранка последних лет. Как отметил гендиректор UMG Константин Николаев, уход иностранных поставщиков тяжелой дорожностроительной техники создал острый дефицит на рынке, особенно в высоконагруженных секторах, таких как горнодобывающая промышленность. Ранее для сложных задач по строительству и содержанию карьерных дорог, технологических площадок и магистралей в суровых условиях компании были вынуждены полагаться исключительно на зарубежные аналоги. «Поставки самого тяжелого российского автогрейдера ДЗ350 мы готовы будем начать уже в первом квартале следующего года. Таким образом, UMG станет единственным в нашей стране производителем полной линейки автогрейдеров массой от 14 до 35 тонн», — заявил Николаев. Это достижение позволяет говорить о создании полноценного отечественного продуктового портфеля в данном классе техники.

Опытный образец машины был изготовлен на мощностях завода «Челябинские строительно-дорожные машины». ДЗ350 построен на принципиально новой для отечественной промышленности платформе, отвечающей современным требованиям к производительности и надежности.

Автогрейдер оснащен мощным российским двигателем ЯМЗ7726, обеспечивающим необходимую энерговооруженность для работы с плотными грунтами и большими объемами материалов. Техника так же комплектуется сменными отвалами шириной от 4,9 до 5,5 метров, что позволяет эффективно решать широкий спектр задач.

Ключевыми инженерными решениями стали сочлененная рама для повышенной маневренности и устойчивости на сложном рельефе, система наклона колес переднего моста для улучшенного сцепления и контроля, а также режим «крабового хода», при котором все колеса поворачиваются в одном направлении, позволяя машине двигаться боком для точной работы у откосов или стен.Проект был реализован при прямой поддержке государства. В ноябре 2024 года между UMG и Минпромторгом России было подписано соглашение о субсидировании исследовательских и конструкторских работ (НИОКР) в рамках данного инновационного проекта. На днях ДЗ350 начнет испытания в условиях, приближенных к максимально жестким, — на объектах крупнейших горнодобывающих компаний России. Это стандартная практика для отработки надежности и эффективности новой тяжелой техники.

#промышленность #импортозамещение #ниокр #спецтехника #российская техника #umg #автогрейдер #дз-350 #челябинские строительно-дорожные машины #ямз-7726
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Найдено подтверждение огромных запасов водорода в земной коре, которого хватит на десятки тысяч лет
2
Затонувшее 2000 лет назад судно может быть египетской «баржей для увеселений»
+
В Литве построят завод по производству танков Leopard 2A8
4
Обнаружена чёрная дыра, вокруг которой вращаются ветры со скоростью более 210 миллионов км/ч
2
Компания Mangmi анонсировал новую мощную игровую портативную консоль Pocket Max
+
B-52 ВВС США совершил перелет на авиабазу Эдвардс для летных испытаний после установки новой РЛС
1
Амазония может превратиться в «гипертропики» — не имеющий современных аналогов климат
1
В ОАЭ стартовали продажи автомобилей Lada
+
«Москвич 5» поступил в продажу без малейшего анонса
+
Коллапс на рынке памяти грозит сорвать выход Half-Life 3 и Steam Machine
2
БЕЛАЗ проводит испытания 130-тонного карьерного самосвала с водородной топливной установкой
+
Hardware Unboxed протестировали новый пакет технологий AMD FSR Redstone
1
В Турции обнаружили каменную фигуру с зашитым ртом возрастом 12 тысяч лет
1
В ЕС приняли решение о бессрочной заморозке российских активов
3
Framework увеличила цены на ОЗУ DDR5 на 50% из-за нестабильной ситуации на рынке памяти
+
Reuters: ЕС бессрочно заморозил российские активы
4
Процессоры AMD Ryzen 400 обнаружены в последних драйверах чипсета
+
Процессоры Intel Core Ultra 9 290K Plus и Core Ultra 7 270K Plus появились в индийском магазине
3
Новый скрипт RemoveWindowsAI удаляет все функции искусственного интеллекта в Windows 11
+
Депутат Госдумы Милонов сомневается в необходимости запрета игры The Sims для детей
+

Популярные статьи

Что известно о глубокой модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57М1
2
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
234
Краткий обзор фильма «Тролль 2»
1
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
1
Выбираем лучший видеорегистратор с двумя камерами
+
Юбилей Total War обернулся фейерверком анонсов — от Medieval III до Warhammer 40k
2
Создаю и проверяю пакет обновлений для Chimbalix — CUP-2481
6
«Изделие 810» — что известно о новой компактной российской гиперзвуковой ракете для Су-57
+

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
06:47
Ребяты, с 200ми гаубицами войну не выиграть!
Германия планирует закупить более 200 самоходных гаубиц RCH 155 на сумму 3,4 миллиарда евро
Garthar
05:49
Ага, с момента получения индией независимости копились. А так же африка, египет, турция, южная америка и т.д.
Что известно о глубокой модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57М1
Johan_WTF
05:48
"Право выбора принадлежит народу" Вот только Ze диктатор отнял у народа это право, ссылаясь на военное положение в псевдовойне.
Еврокомиссия критикует действия Белого дома и новую Стратегию национальной безопасности США
32Влад32
03:55
Действительно могут стать целью. Если не угомонятся.
Марк Рютте заявил, что страны НАТО могут стать «следующей целью» России
32Влад32
03:41
Серъезная угроза РФ должна быть устранена применением ЯО. Не так ли сказано в нашей доктрине? Не пора ли применить?
Эксперты RUSI представили доклад о стратегическом изнурении России
ark-bak
03:29
Как по мне 754 ущербный-ничего путёвого не выпустили, другое дело 939 и 478
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
ark-bak
03:17
И первого не видел
Краткий обзор фильма «Тролль 2»
ark-bak
02:13
Закупился на хаях прокатился...
Коллапс на рынке памяти грозит сорвать выход Half-Life 3 и Steam Machine
Олег Тучев
02:02
Мне видится, что поставки самолетов в Индию это способ сделать что либо с активами, которые накопились внутри страны от продажи газа / нефти
Что известно о глубокой модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57М1
Asker 013
00:44
зелены
Обнаружена чёрная дыра, вокруг которой вращаются ветры со скоростью более 210 миллионов км/ч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter