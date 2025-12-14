Модель закрывает дефицит в сегменте тяжёлой дорожно‑строительной техники, востребованной в горнодобыче и на тяжёлых дорогах

В условиях масштабной трансформации промышленности и ухода западных брендов, российские инженеры совершили прорыв в сегменте тяжелой дорожностроительной техники. Группа United Heavy Machinery представила первый в истории России и СССР автогрейдер сверхтяжелого класса — модель ДЗ350 эксплуатационной массой 35 тонн.

Разработка ДЗ350 стала прямым ответом на запросы ранка последних лет. Как отметил гендиректор UMG Константин Николаев, уход иностранных поставщиков тяжелой дорожностроительной техники создал острый дефицит на рынке, особенно в высоконагруженных секторах, таких как горнодобывающая промышленность. Ранее для сложных задач по строительству и содержанию карьерных дорог, технологических площадок и магистралей в суровых условиях компании были вынуждены полагаться исключительно на зарубежные аналоги. «Поставки самого тяжелого российского автогрейдера ДЗ350 мы готовы будем начать уже в первом квартале следующего года. Таким образом, UMG станет единственным в нашей стране производителем полной линейки автогрейдеров массой от 14 до 35 тонн», — заявил Николаев. Это достижение позволяет говорить о создании полноценного отечественного продуктового портфеля в данном классе техники.

Опытный образец машины был изготовлен на мощностях завода «Челябинские строительно-дорожные машины». ДЗ350 построен на принципиально новой для отечественной промышленности платформе, отвечающей современным требованиям к производительности и надежности.

Автогрейдер оснащен мощным российским двигателем ЯМЗ7726, обеспечивающим необходимую энерговооруженность для работы с плотными грунтами и большими объемами материалов. Техника так же комплектуется сменными отвалами шириной от 4,9 до 5,5 метров, что позволяет эффективно решать широкий спектр задач.

Ключевыми инженерными решениями стали сочлененная рама для повышенной маневренности и устойчивости на сложном рельефе, система наклона колес переднего моста для улучшенного сцепления и контроля, а также режим «крабового хода», при котором все колеса поворачиваются в одном направлении, позволяя машине двигаться боком для точной работы у откосов или стен. Проект был реализован при прямой поддержке государства. В ноябре 2024 года между UMG и Минпромторгом России было подписано соглашение о субсидировании исследовательских и конструкторских работ (НИОКР) в рамках данного инновационного проекта. На днях ДЗ350 начнет испытания в условиях, приближенных к максимально жестким, — на объектах крупнейших горнодобывающих компаний России. Это стандартная практика для отработки надежности и эффективности новой тяжелой техники.