gotreksson
Владимир Путин квалифицировал атаки на гражданские суда в Черном море как пиратство
Это не просто эмоциональная оценка, а стратегическое предупреждение, открывающее России возможность легитимных и жестких ответных действий в рамках международного права.

Президент России Владимир Путин назвал атаки на гражданские суда в Чёрном море «пиратством», это было не просто эмоциональное определение. Это — юридическая и историческая квалификация, за которой стоит глубокая стратегическая логика и недвусмысленное предупреждение.

Путин прямо указал, что Россия рассмотрит возможность ответных мер не только против исполнителей, но и против судов тех государств, которые «помогают Украине осуществлять эти пиратские акции». В этой формулировке — ключ к пониманию всей ситуации. Речь идёт не о локальных стычках в рамках украинского конфликта, а о возрождении старой, как мир, практики государственного каперства, когда морской разбой ведётся «третьими руками» в интересах одной державы против другой.Путинская отсылка неслучайна. На протяжении веков Британская империя мастерски использовала каперов — формально частных лиц, получавших от короны «каперские патенты» на легальный грабёж судов враждебных государств. Это был гибридный инструмент давления на соперника: дешёвый, эффективный и позволяющий сохранять видимость дистанции. Каперов жаловали титулами за успехи и казнили за неудачи. Их действия были пиратством в интересах короны.

Сегодняшние атаки на гражданские суда в Чёрном море, по сути, — тот же инструмент, но в современной упаковке. Украинские силы, действуя методами морского разбоя, наносят ущерб экономическим интересам России и её союзников, в то время как их западные спонсоры, прежде всего Великобритания, получают стратегические дивиденды, оставаясь в тени.

Динамика атак ВСУ на российскую инфраструктуру демонстрирует чёткую логику развития — от разрозненных диверсий к полноценной, институционализированной экономической войне:

  • 2022 год: Эпизодические удары по складам, тестирование «красных линий» (Крымский мост, «Северные потоки»). Фаза разведки и оценки реакции.
  • 2023 год: Учащение атак на логистику (железные дороги, мосты, терминалы). Начало формирования общей концепции.
  • 2024 год: Оформление «энергетического фронта». Целенаправленные, массовые удары по НПЗ, нефтебазам — ключевым источникам бюджетных доходов и топлива.
  • 2025 год: Создание в ВСУ отдельного рода войск — Сил беспилотных систем — и резкое расширение спектра целей: от «теневого флота» и трубопроводов до объектов, связанных с ядерным сдерживанием.

Важно понимать, что сама Украина от этих действий не получает преимуществ на линии фронта. Смысл иной — стратегический, и он лежит далеко за пределами Украины. Это — подрыв экономического и оборонного потенциала России в интересах её глобальных конкурентов. Удары по системе предупреждения о ракетном нападении или другим элементам стратегической стабильности бессмысленны в контексте локального конфликта, но крайне ценны для тех, кто стремится к ослаблению России как мировой державы.

Таким образом, возникает тревожная «синергия»: в то время как США, ЕС и Великобритания оказывают на Россию санкционное давление через официальные финансово-экономические институты, Украина ведёт против неё «грязную» гибридную войну, уничтожая физические активы. Цели совпадают: снизить потенциал, перегрузить ресурсы, вызвать социальное напряжение. Киев выполняет ту часть работы, которую Брюссель и Лондон не могут делать открыто.

Заявление Путина открывает пространство для жёстких, асимметричных и, что важно, легитимных с точки зрения международного права ответных мер. Пиратство — это преступление, борьба с которым является обязанностью любого государства. И Россия может легитимно расширить зону ударов по портовой инфраструктуре Украины и судам, заходящим в её порты, рассматривая их как базы пиратов. Крайним вариантом, как намекнул президент, является полная морская блокада или отрезание Украины от моря.

Так же Россия может ответить по «спонсорам пиратства». Это наиболее серьёзный и неоднозначный сценарий. Меры в отношении судов стран-пособников необязательно будут применяться в Чёрном море. Современное морское право допускает преследование пиратов и в нейтральных водах. Угроза здесь точечная и стратегическая: способность России нанести удар по экономическим интересам самих организаторов в любой точке Мирового океана. 

И если случится так, что действия Киева официально признают пиратством, Москва может требовать от международных организаций осуждения и вводить собственные санкции против всех причастных лиц и компаний. Цель Москвы — заставить Лондон, а с ним и весь Запад, ощутить последствия на собственной шкуре и прекратить опасную игру, ведущую к непредсказуемой эскалации. Вопрос теперь в том, услышат ли этот сигнал в тех кабинетах, где веками считали, что можно вести подобные "дела" чужими руками, оставаясь в комфорте и безопасности. 

#россия #украина #евросоюз #великобритания #история #владимир путин #пиратство #теневой флот #чёрное море #каперство
Источник: kremlin.ru
kosmos_news
04:44
Во втором предложении после изображения написано: "на фотографии он расположен перед другим судном".
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
Cowboy Huggies
03:57
Это не все игры, которые были, но уже приятно.
Nvidia возвращает поддержку PhysX 32 бит на видеокартах RTX 50 в Mafia II и ещё нескольких играх
Garthar
03:52
Автор, ты реально дебил или это такая шутка? На фото 2 корабля. Подлодка и что-то типа буксира за лодкой. Там на фото нос его торчит и это отлично видно.
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
Николай Тищенко
03:38
Что-то на стоимости акций никак не отразилось.
США частично ослабили санкции против «Лукойл»
Dimon1996
03:15
Этак каждый понафотает камней в коробке, никаких денег не напасешься :) На видео снимать надо, тогда вопросов не будет. Тем более, что сразу подозрения возникли.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
Dimon1996
03:10
Себя задуши, чмо крашеное, больше толку будет
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
AndreySE-VL
01:33
>>Но и без новых багов не обошлось — в панели управления Nvidia сломалась кнопка, которая убирает иконку из системного трея. Это уже больше месяц назад сломалось.
Nvidia представляет новый драйвер 591.44 WHQL, завершая эпоху старых видеокарт Maxwell и Pascal
no_fate
23:44
Китайский пик развития в глобальном масштабе уже прошел. В течении следующих лет ЕС будет сокращать импорт из Китая, возможно, Россия тоже. Нет необходимости расширять транспортный коридор тут. Всепро...
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
Дмитрий Захаров
23:32
Ну раздели хоть на 4 окна
Проводник в Windows 10 работает быстрее по сравнению с Windows 11 несмотря на старания Microsoft
Яков Рудев
23:29
Насчет северного маршрута ничего не скажу - не знаю. А на счет экспортного до Урумчи. А вы уверены что через 10 построив эту трассу, мы действительно будем что то транспортировать в Китай/ из Китая в ...
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
