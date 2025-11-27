Глава Ростеха Чемезов: отечественная машина лучше по ремонтопригодности

В современном конфликте, где мощь оружия зачастую уравновешивается его уязвимостью, на первый план выходит качество, о котором редко говорят в рекламных проспектах, — ремонтопригодность. Способность машины быстро возвращаться в строй после повреждений становится стратегическим преимуществом. Именно на этом фоне заявление главы «Ростеха» Сергея Чемезова о превосходстве российского танка Т-90М «Прорыв» над американским Abrams в легкости обслуживания и восстановления раскрывает одну из ключевых философий отечественного танкостроения.

Глава «Ростеха» прямо провел историческую параллель, указав, что современные российские танки продолжают традиции легендарного Т-34. Речь идет не о технологическом сходстве, а о преемственности концепции: техника должна быть не только грозной в бою, но и максимально приспособленной к суровым условиям реального затяжного конфликта, где нет времени и возможности для длительного капремонта.

«Есть случаи, Т-90М многократно возвращался в строй после серьезных попаданий, его удавалось вернуть в боевое состояние. С Abrams так не получится — потребуются заводские специалисты», — отметил глава «Ростеха».

Это ключевое отличие. Конструкция Т-90М, по словам Чемезова, изначально менее требовательна и сложна в обслуживании. Это позволяет проводить восстановительные работы силами войсковых ремонтных подразделений непосредственно в прифронтовой полосе, что кардинально сокращает время простоя танка. В условиях активных боевых действий такая способность многократно повышает общую боевую эффективность соединения.

Еще одним важным аспектом, выделенным Чемезовым, стала активная защита. Он заявил, что российские танки, в отличие от американских, уже оснащены комплексной круговой защитой от дронов и противотанковых ракет.

«На Abrams только собираются делать — у нас подсмотрели. Ранее это переняли у нас израильтяне. То есть, можно сказать, что мы задаем тренды в мировом танкостроении», — подчеркнул он.

Данное утверждение, указывает на способность российского ОПК оперативно реагировать на вызовы современного поля боя, где массированное применение БПЛА и высокоточных ПТРС стало новой нормой. Оснащение танков системами активной и комплексной защиты стало ответом на эти угрозы, и, согласно приведенной точке зрения, Запад лишь теперь вынужден догонять Россию в этом направлении.

Эту позицию поддерживают и независимые военные аналитики. Как заявлял Борис Джерелиевский, Т-90М «Прорыв» уже доказал свое превосходство над основной «западной тройкой» — британским Challenger, американским Abrams и немецким Leopard.