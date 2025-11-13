Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В сеть слили свежие кадры со съёмок сериала «Гарри Поттер» (Harry Potter)
Сериал, запланированный на 2027 год, будет полноценной адаптацией всех семи книг. Режиссер — Франческа Гардинер, сценарист — Лора Нил. Проект сравнивают по масштабу с «Игрой престолов».

Поклонники вселенной Дж. К. Роулинг (Joanne Rowling) затаили дыхание: после месяцев слухов и ожиданий в сеть начали просачиваться первые настоящие кадры со съемочной площадки грядущего сериала о «Гарри Поттере». Эти утекшие снимки — не просто долгожданный глоток информации для фанатов, но и серьезное заявление создателей о намерениях. Становится ясно: это не ремейк, а полномасштабная реинкарнация саги с собственным визуальным языком и подходом.Самым волнующим моментом стало первое появление ключевых персонажей, которых нам только предстоит полюбить заново. В объективы папарацци впервые попали Драко Малфой (Draco Malfoy) и мадам Трюк (Rolanda Hooch). Блондинистый задира из Слизерина предстал в исполнении Локса Пратта, а его будущую преподавательницу полетов, мадам Трюк, сыграла Луиза Брили. Это первый шанс оценить новый актерский состав в ролях, ставших иконическими благодаря Тому Фелтону (Thomas Andrew Felton) и Эмме Томпсон (Emma Thompson).На фото запечатлели и главного героя и друзьями, Гарри Поттера (Harry Potter) в исполнении Доминик Маклафин, Рона Уизли в роли Аластер Стаут и Невилла Долгопупса которого сыграет Рори Уилмот. Судя по всему, съемки проходили на свежем воздухе, и актеры были заняты в сцене, которая стала символом начала магического образования для многих — первом уроке полетов на метлах.Именно эта сцена — нервные первокурсники, пытающиеся удержаться на летающих метлах под строгим взглядом мадам Трюк — является знаковой для всей саги. Она устанавливает характер Гарри как прирожденного ловца, знакомит с конфликтом с Малфоем и задает один из ключевых видов спорта волшебного мира.Одной из самых обсуждаемых деталей среди фанатов стала форма учеников. С первого взгляда заметно, что мантии в сериале будут кардинально отличаться от тех, что мы видели в фильмах Криса Коламбуса (Chris Columbus). Если в оригинальной киносаге это были довольно простые, однотонные черные мантии с нашитыми гербами факультетов, то в сериале, судя по кадрам, костюмы более структурированные, многослойные и, возможно, более приближенные к книжному описанию. Это сознательный и смелый шаг со стороны создателей. Он служит четким сигналом: сериал не будет копировать визуальный ряд фильмов. Цель — создать собственную, уникальную эстетику, которая позволит новому поколению зрителей и давним поклонникам по-новому взглянуть на знакомый мир. Изменения в дизайне формы — это лишь верхушка айсберга, за которой, вероятно, последуют и другие визуальные нововведения в оформлении замка, заклинаний и магических существ.Напомним, что сериал, задуман как масштабная экранизация всех семи книг о Гарри Поттере. Руководят проектом опытные создатели: режиссером назначена Франческа Гардинер (Francesca Gardiner) («Наследники»), а сценарий ляжет на плечи Лоры Нил (Laura Neal) («Убивая Еву»).Их комментарии о том, что сериал будет сопоставим по размаху с «Игрой престолов» и «Домом Дракона», многое объясняют. Очевидно, что студия HBO Max (ныне Max) инвестирует в проект огромные ресурсы и рассчитывает создать не просто успешный, а культовый продукт, определяющий лицо стриминга на годы вперед.А первые утечки с площадки сериала «Гарри Поттер» выполнили свою главную задачу — они превратили абстрактный анонс в нечто осязаемое. Теперь у фанатов есть лица, костюмы и первые сцены для обсуждения. Видно, что проект стартовал с серьезными намерениями и готов предложить свежий, возможно, более взрослый и детализированный взгляд на историю "Мальчика который выжил".

#сериал #утечки #game of thrones #harry potter #hbo max #chris columbus #harry potter series #house of the dragon #joanne rowling #neville longbottom
Источник: cbr.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
3
Эксперты National Security Journal назвали российский МиГ-31 самым быстрым истребителем в мире
2
Компания OLARESTECH готовит 3,5-литровый ПК на базе Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5090 Laptop
+
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
6
Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 обогнал Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench
3
В интернете появились изображения оранжевой версии смартфона Samsung Galaxy S26 Plus
+
Флагманский электромобиль Genesis GV90 впервые показали на видео во время дорожных испытаний
1
ОАК опубликовала кадры с истребителем пятого поколения Су-57 с открытым основным отсеком вооружения
+
BGR: поисковые запросы в Google не являются конфиденциальными
+
В Китае заявили о создании адаптивного авиадвигателя нового поколения
+
Первый российский антропоморфный робот AIDOL с ИИ упал на сцене во время презентации в Москве
7
Археологи нашли в Германии древнеримский «холодильник» возрастом около 2000 лет
2
Hardware Unboxed сравнили Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 7500F в 12 популярных играх
2
Игроки невысоко оценили вышедший сегодня ремастер Sacred 2
2
CNN: Великобритания прекратила обмен разведданными с США из-за ударов по судам в Карибском бассейне
3
На Земле началась очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
+
Межзвёздная комета 3I/Atlas во время пролёта мимо Солнца могла развалиться на части
+
Сербия перевооружается на фоне подготовки Европы к конфликту с Россией
1
В атмосфере коричневого карлика Wolf 1130C обнаружен указывающий на наличие жизни элемент
1
В мексиканских джунглях археологи обнаружили космограмму майя возрастом 3000 лет
+

Популярные статьи

Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
8
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
61
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
86
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
7
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
18
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
79
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
98
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
6
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
+
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
+

Сейчас обсуждают

Влад Парыгин
07:31
А как же беременные швецкие пенсионегры?
Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
Rever Rever
07:27
Из всех ссд (около 10) сдохли только два и именно Adata, причем два из двух ссд и м2. Adata хуже дешевой китайщины по надежности
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Дмитрий Патрушев
07:22
PRO версия отличается от обычной, то что с этими процессорами можно использовать память ЕСС UDIMM, то есть с коррекцией ошибок!!! Пипец! У тебя познаний НОЛЬ
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
AndreY33_80
07:13
Зустакс, как там у тебя чимбал поживает ? До сих пор в буек играете ? Вы там смотрите, шешенбека не трогайте. Он все таки к тебе чимбала переправил из трёх кукушек
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
ФельдшеR
06:29
И опять черное, ни какой фантазии.
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
SeregaB1980
06:28
))) Блин ошибся датой в 2024 писал)))
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Rampage IV Formula
SeregaB1980
06:26
Согласен протупил.. Узнал позже за серверные
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Rampage IV Formula
ФельдшеR
05:55
Зер гуд - немчики если что приодетые.
Германия потратит €19 млрд на оснащение солдат новой формой и обмундированием
ФельдшеR
05:50
Тогда надо на всю сотку+ купить видюху?)). Каждый сходит с ума по своему. Согласен что после перехода с 5600х на 9800хзд не будет "вау" эффекта. Но его не будет и при переходе с 3060 на 5060). Ну в п...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
ФельдшеR
05:40
Ахаха!) Вообще насрать что ты купил и что ты различаешь.)) Но спасибо что держишь в курсе.
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter