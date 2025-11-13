Сериал, запланированный на 2027 год, будет полноценной адаптацией всех семи книг. Режиссер — Франческа Гардинер, сценарист — Лора Нил. Проект сравнивают по масштабу с «Игрой престолов».

Поклонники вселенной Дж. К. Роулинг (Joanne Rowling) затаили дыхание: после месяцев слухов и ожиданий в сеть начали просачиваться первые настоящие кадры со съемочной площадки грядущего сериала о «Гарри Поттере». Эти утекшие снимки — не просто долгожданный глоток информации для фанатов, но и серьезное заявление создателей о намерениях. Становится ясно: это не ремейк, а полномасштабная реинкарнация саги с собственным визуальным языком и подходом. Самым волнующим моментом стало первое появление ключевых персонажей, которых нам только предстоит полюбить заново. В объективы папарацци впервые попали Драко Малфой (Draco Malfoy) и мадам Трюк (Rolanda Hooch). Блондинистый задира из Слизерина предстал в исполнении Локса Пратта, а его будущую преподавательницу полетов, мадам Трюк, сыграла Луиза Брили. Это первый шанс оценить новый актерский состав в ролях, ставших иконическими благодаря Тому Фелтону (Thomas Andrew Felton) и Эмме Томпсон (Emma Thompson). На фото запечатлели и главного героя и друзьями, Гарри Поттера (Harry Potter) в исполнении Доминик Маклафин, Рона Уизли в роли Аластер Стаут и Невилла Долгопупса которого сыграет Рори Уилмот. Судя по всему, съемки проходили на свежем воздухе, и актеры были заняты в сцене, которая стала символом начала магического образования для многих — первом уроке полетов на метлах. Именно эта сцена — нервные первокурсники, пытающиеся удержаться на летающих метлах под строгим взглядом мадам Трюк — является знаковой для всей саги. Она устанавливает характер Гарри как прирожденного ловца, знакомит с конфликтом с Малфоем и задает один из ключевых видов спорта волшебного мира. Одной из самых обсуждаемых деталей среди фанатов стала форма учеников. С первого взгляда заметно, что мантии в сериале будут кардинально отличаться от тех, что мы видели в фильмах Криса Коламбуса (Chris Columbus). Если в оригинальной киносаге это были довольно простые, однотонные черные мантии с нашитыми гербами факультетов, то в сериале, судя по кадрам, костюмы более структурированные, многослойные и, возможно, более приближенные к книжному описанию. Это сознательный и смелый шаг со стороны создателей. Он служит четким сигналом: сериал не будет копировать визуальный ряд фильмов. Цель — создать собственную, уникальную эстетику, которая позволит новому поколению зрителей и давним поклонникам по-новому взглянуть на знакомый мир. Изменения в дизайне формы — это лишь верхушка айсберга, за которой, вероятно, последуют и другие визуальные нововведения в оформлении замка, заклинаний и магических существ. Напомним, что сериал, задуман как масштабная экранизация всех семи книг о Гарри Поттере. Руководят проектом опытные создатели: режиссером назначена Франческа Гардинер (Francesca Gardiner) («Наследники»), а сценарий ляжет на плечи Лоры Нил (Laura Neal) («Убивая Еву»). Их комментарии о том, что сериал будет сопоставим по размаху с «Игрой престолов» и «Домом Дракона», многое объясняют. Очевидно, что студия HBO Max (ныне Max) инвестирует в проект огромные ресурсы и рассчитывает создать не просто успешный, а культовый продукт, определяющий лицо стриминга на годы вперед. А первые утечки с площадки сериала «Гарри Поттер» выполнили свою главную задачу — они превратили абстрактный анонс в нечто осязаемое. Теперь у фанатов есть лица, костюмы и первые сцены для обсуждения. Видно, что проект стартовал с серьезными намерениями и готов предложить свежий, возможно, более взрослый и детализированный взгляд на историю "Мальчика который выжил".