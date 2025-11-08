Сайт Конференция
gotreksson
Первую в России плавучую поликлинику построили в Югре
В 2026 году поликлиника отправится в первый рейс, и если опыт окажется успешным, такие же суда появятся и в других частях страны.

До ближайшей больницы — триста километров. Для жителей северных посёлков это не метафора, а суровая действительность, где болезнь часто превращается в испытание на выносливость. Но скоро всё изменится: врач уже не придёт — он приплывёт. По рекам Ханты‑Мансийского округа выходит в рейс плавучая поликлиника «Святитель Лука», один из Мегапроектов с сайта будущеестраны.рф. Это первая в России мобильная клиника на воде, созданная специально для отдалённых уголков Югры.

Несколько лет назад местные врачи и конструкторы задумались: как сделать так, чтобы медицина добралась до самых изолированных точек региона. Там, где нет асфальта, а зимой дороги заменяют льды рек, привычные способы доставки специалистов и оборудования бессильны. Так родилась идея медицинского судна, способного жить автономно вдали от больших городов. Его назвали «Святитель Лука» — в честь хирурга и святого, покровителя врачей. Проект стал плодом совместной работы судостроителей, медиков и региональных властей. Корпус изготовлен на отечественной верфи, все ключевые системы и приборы — российского производства. Это важный нюанс: в конструкции нет случайных элементов, каждая деталь рассчитана на суровые условия сибирских рек, где навигация коротка, а погода может меняться мгновенно.

С виду — обычный речной теплоход. Но внутри это полноценная больница на воде. Лаборатория, операционная, кабинеты терапевта, педиатра, офтальмолога и стоматолога — всё это размещено с учётом специфики судна. Оборудование защищено от вибраций, энергосистема и средства связи обеспечивают автономную работу в течение нескольких недель.

Инженеры особенно позаботились об устойчивости и безопасности. Благодаря малой осадке судно может заходить в протоки и мелкие рукава, где глубина едва достигает метра. На борту — современные установки очистки воды, дизель‑генераторы, спутниковая связь и медицинская техника, по возможностям сравнимая с городской больницей. Это даёт врачам комфортные условия работы и независимость от капризов погоды.

Для медиков «Святитель Лука» — шанс выполнить основную миссию профессии: добраться до тех, до кого раньше не могли добраться. Один из участников проекта вспоминал, как раньше к посёлкам летали вертолёты, иногда по несколько часов в сложных погодных условиях; теперь достаточно спуститься к реке. Там, где раньше была лишь фельдшерская служба и редкие выезды специалистов, теперь доступны полная диагностика, лечение и даже операции.Жители отдалённых деревень уже знают будущее расписание рейсов «Святителя Луки». Кто-то ждёт приёма кардиолога, кто‑то планирует профилактический осмотр, а кому‑то достаточно простой возможности получить своевременную помощь. Для многих это не просто удобство — это возможность лечиться, не покидая родного дома.

Уже в 2026 году теплоход отправится в свой первый масштабный рейс по рекам Югры, а затем, возможно, подобные проекты появятся и на Оби, Иртыше и побережье Ледовитого океана. Идея, родившаяся в Ханты‑Мансийске, может стать моделью для целой страны.

#россия #новости #медицина #арктика #мегапроект #корабль #югра #будущеестраны.рф #святитель лука #ханты-мансийский автономный окру
