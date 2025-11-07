Сайт Конференция
gotreksson
Reuters: Верховный суд США поставил под сомнение законность глобальных пошлин Трампа
Судьи Верховного суда США в среду выразили сомнения относительно законности масштабных пошлин президента Дональда Трампа в деле, которое может иметь последствия для мировой экономики

В зале заседаний Верховного суда США разворачиваются события, последствия которых могут кардинально изменить баланс сил в американской политике и определить границы президентской власти на десятилетия вперед. Предмет спора — глобальные тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа. Но на кону стоит нечто гораздо большее: право президента единолично вести торговые войны и перекраивать мировую экономику без прямого одобрения Конгресса.

В основе юридической баталии лежит закон 1977 года — International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Этот акт был создан в эпоху Холодной войны как инструмент для противодействия внешним угрозам, позволяя президенту в условиях объявленного «чрезвычайного положения» регулировать международную торговлю, блокировать активы и ограничивать финансовые операции. Именно на этот закон оперся Трамп, вводя масштабные пошлины на импорт стали, алюминия и других товаров из множества стран, включая Китай, Канаду и государства ЕС. Администрация утверждает, что хронический торговый дефицит и «ввозимые наркотики» представляют собой «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, что и дает право использовать IEEPA.

Однако его оппоненты — 12 американских штатов и коалиции пострадавших компаний — указывают на фундаментальное несоответствие. IEEPA ни явно, ни косвенно не упоминает тарифы (duties) как допустимую меру. Закон говорит о «регулировании импорта», но Конституция США четко относит вопросы налогов и пошлин к исключительной прерогативе Конгресса. Во время недавних прений представитель Белого дома столкнулся с шквалом критики со стороны всей коллегии судей — как от либерального, так и от консервативного крыла. Это редкий случай, когда "идеологические противники" находят общий язык.

Судьи сомневаются в правомерности столь широкого толкования закона. Их ключевой аргумент, известный как «доктрина крупных вопросов» (major questions doctrine), гласит: когда федеральное правительство предпринимает действия огромного экономического и политического значения, эти действия должны быть четко и однозначно санкционированы Конгрессом. Введение тарифов, имеющих последствия на триллионы долларов и затрагивающих глобальные цепочки поставок, — это как раз такой случай.

Судьи поставили под вопрос саму логику «чрезвычайности». Если угроза настолько серьезна, почему она позволяет вводить пошлины, от которых в первую очередь страдают американские производители, фермеры и потребители. Истцы утверждают, что ситуация не соответствует критериям IEEPA, а сами тарифы являются не средством национальной безопасности, а инструментом протекционистской торговой политики, для проведения которой у президента нет законных полномочий.

Если суд встанет на сторону администрации, это создаст опасный прецедент. Любой будущий президент получит карт-бланш на использование IEEPA и подобных законов для введения любых торговых ограничений под предлогом «национальной угрозы». Это резко усилит исполнительную власть в ущерб законодательной.

Если же суд признает действия Трампа незаконными, это нанесет сокрушительный удар по его ключевой политике. Вся архитектура его "торговых войн" рухнет. Каждая новая пошлина будет требовать долгих и трудных переговоров с Конгрессом, где даже хрупкое республиканское большинство не гарантирует поддержки.Весь политический бренд Дональда Трампа построен на образе сильного лидера,способного действовать в обход «вашингтонского истеблишмента». Его «прямое правление» через указы и экстренные инструменты — ключевой элемент этой стратегии. Потеря IEEPA как инструмента превратит Трампа из «дирижера экономики» в заложника бюрократических процедур, чего он, по свидетельствам многих, органически не переносит.

Решение Верховного суда против Трампа может стать катализатором для новой волны политических атак.Обвинения в превышении президентских полномочий, наложенные на не самую блестящую экономическую конъюнктуру и очевидные негативные последствия тарифов для избирателей, могут подтолкнуть демократов к инициации второй процедуры импичмента. Даже если она не увенчается успехом в Сенате, она нанесет серьезный репутационный урон и еще больше ограничит свободу маневра президента.

Дело о тарифах Трампа — это не просто спор о пошлинах. Это фундаментальный тест на прочность американской системы сдержек и противовесов. Верховный суд оказался в роли верховного арбитра в историческом споре о том, где заканчиваются полномочия президента и начинается власть Конгресса.

#новости #суд #истории #белый дом #холодная война #trump #duties #ieepa #импичмент трампу #конституция сша
Источник: reuters.com
