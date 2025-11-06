Сайт Конференция
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис

RAND предупреждает, что США находятся в долговой ловушке — при текущих институтах и политической логике провести нужные, но болезненные реформы практически невозможно
Соединённые Штаты стоят перед одним из самых парадоксальных вызовов своего времени. Эксперты RAND Corporation дают ясный диагноз: у страны есть исторический опыт и потенциал, чтобы выйти из долговой ловушки. Но те же аналитики — Брэдли Найгаард, Картер Прайс и Шанкар Суреш — отмечают, что при нынешних экономических и политических правилах этот путь практически закрыт. Отчёт больше похож на врачебное заключение, в котором описано эффективное лекарство, но отсутствует способ его производства. Это не просто аналитический документ — это сигнал о системной беспросветности, в которую попала крупнейшая экономика планеты.Чтобы представить масштаб проблемы, достаточно посмотреть на ключевые показатели, приведённые RAND:

  • 38 триллионов — общий федеральный долг США к октябрю 2025 года.
  • 100% ВВП (30,4 трлн) — доля долга, приходящаяся на население, максимум со времён Второй мировой войны.
  • 1,1 трлн в год — текущие расходы на обслуживание долга, то есть на выплату процентов.

Последняя цифра — особенно тревожна. Огромные ресурсы, превосходящие бюджеты обороны, образования, науки и правопорядка вместе взятые, не вкладываются в инфраструктуру или людей, а просто исчезают в виде процентных платежей. Это не инвестиция в будущее, а расплата за прошлое.

Ещё одна опасная деталь: значительная часть этих выплат уходит за границу, в том числе в сторону экономических оппонентов, что в буквальном смысле подпитывает чужую экономику вместо своей. США частично финансируют тех, с кем они конкурируют на мировой арене. Однако есть и проблеск оптимизма в данной статье. RAND указывает на исторический пример: в период с 1946 по 1974 год американская экономика сумела радикально снизить долговую нагрузку — с 106% до 23% ВВП. Это доказывает, что подобные трансформации возможны.

Но попытка просто скопировать те рецепты сегодня выглядит наивной. Современные реалии отличаются кардинально. Чтобы повторить прошлый успех, по оценке RAND, требуется сократить реальные процентные платежи более чем на 20 триллионов в течение следующих 30 лет. Другой путь — устойчивый экономический рост, опережающий инфляцию на 3,2% ежегодно в течение трёх десятилетий — сценарий, который авторы называют практически недостижимым. Это почти вдвое выше официальных прогнозов и выходит за пределы даже самых смелых ожиданий.

Аналитики предлагают в обмен традиционные рецепты экономиста: меньше тратить, больше зарабатывать, повышать продуктивность. Но именно конкретики не хватает больше всего: как именно провести эти реформы в условиях политической системы, ориентированной на краткосрочный выигрыш и блокирующей непопулярные, но необходимые шаги. Фраза о «необходимости долгосрочных планов» в отчёте звучит больше как крик: политический цикл в США и двухпартийная конкуренция делают проведение болезненных, но нужных реформ невероятно трудным. Говоря прямо: при нынешних институтах и установках долговая динамика остаётся смертельно опасной. Из этого следует логичный вывод — правила игры придётся менять.

Результаты анализа RAND породили два тревожных вывода. Во-первых, внутренняя перестройка маловероятна: радикальные сокращения расходов или резкое повышение налогов — политическое самоубийство. Во-вторых, если реформы внутри страны окажутся невозможными, давление сместится наружу: экономика может быть «восстановлена» за счёт внешних ресурсов. Это означает риск усиления протекционизма, торговых конфликтов и финансового противостояния. RAND фактически предупреждает: долговая ловушка США — это не только американская проблема, а потенциальный источник глобальной нестабильности.

Отчёт оставляет открытым самый тревожный вопрос: какие геополитические последствия последуют, если Америка попробует решить внутреннюю проблему за счёт внешней экспансии. Сколько и каких конфликтов может спровоцировать такая логика — на этот счёт даже самые продвинутые модели не дают уверенного ответа.

Итог прост: RAND дает суровое предупреждение — страна стоит перед выбором между болезненными внутренними реформами и риском переноса напряжений на внешний мир. Вариантов немного, и все они требуют мужества, дальновидности и готовности менять правила игры, которые определяют глобальную экономику уже десятилетиями.

новости экономика доллар геополитика инфляция кризис ввп госдолг rand бюджетный дефицит
