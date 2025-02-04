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gotreksson
Несмотря на введенные санкции, Европа продолжает активно импортировать российскую древесину
Европа потратила более 1,5 миллиардов евро на российскую древесину, объем поставок превысил 500 тысяч кубометров.

По сути, древесина доставляется через такие страны, как Казахстан, что особенно заметно в последние три года — объемы поставок из Казахстана в Польшу возросли более чем в два раза. Кроме того, среди стран-посредников также выступают Турция и Китай, что обернулось для европейских покупателей увеличением цен. Они, по сути, переплачивают за древесину, хотя могли бы осуществлять закупки напрямую, как это происходило раньше. За последнее время Европа израсходовала более 1,5 миллиарда евро на российскую древесину, а объем поставок превысил 500 тысяч кубометров.

Эта ситуация напоминает историю со сжиженным природным газом: в прошлом году Европа закупила рекордные объемы российского СПГ и сейчас мечтает о масштабных поставках через трубопроводы. Тем не менее Россия уже начала перенаправлять свои газовые потоки в другие страны. То же самое происходит и с древесиной, если санкции продлятся, спрос на этот товар обязательно переместится на другие рынки. 

История с санкциями от Европы, инициированная США, должна была стать уроком для американских идеологов, однако, похоже, урок до них не дошел. Трамп, к примеру, убежден, что американцам не нужна канадская древесина, утверждая, что у них есть все необходимое. Однако, по данным последнего года, средняя стоимость строительства деревянного дома в США возросла на 25 тысяч долларов, и сейчас американские компании стремятся закупить канадские пиломатериалы впрок, надеясь на «гениальные» инициативы Трампа по тарифам.

Трамп заявляет, что тарифы и санкции — это совершенно разные вещи. Логика здесь ясна: так как Байден активно использовал санкции, Трамп стремится предложить иной подход, основанный на тарифах. Тем не менее, фактически это такие же ограничительные меры, которые ничего не запрещают, но наносят ущерб самой стране, которая их вводит. Особенно это заметно для США, где конкурентоспособность местной промышленности вызывает серьезные вопросы.

Что касается древесины и ее экспорта, России стоит сосредоточиться на увеличении поставок продукции лесопромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью, а также на расширении производства целлюлозы и разнообразных видов бумаги. Это позволит не только замедлить потери, но и занять прочные позиции на международном рынке в условиях меняющейся геоэкономической ситуации.

#россия #новости #санкции #европа #экспорт #казахстан #спг #древесина #целлюлоза #лесопромышленный комплекс
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