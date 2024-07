Власти Казахстана и России ведут переговоры о возможном строительстве гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Иртыш. Об этом сообщил на брифинге министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

Проект гидроэлектростанции, известной как Семипалатинская (или Булакская) ГЭС, имеет свои корни еще в советскую эпоху. Работы по её реализации начались в самом начале 1990-х годов, однако из-за распада Советского Союза проект был заморожен. На тот момент были завершены некоторые подготовительные мероприятия, включая прокладку линии электропередачи к месту предполагаемого строительства.

Восстановление этой инициативы предпринималось неоднократно. В середине 2010-х годов власти приняли решение о необходимости разработки нового технико-экономического обоснования и выкупе земель под строительство. Тем не менее, запуск проекта все время откладывался, и сроки его реализации сдвигались на более поздние даты. Однако в 2024 году эта тема вновь оказалась на повестке дня. Семипалатинская ГЭС запланирована к строительству на территории Казахстана, недалеко от российской границы, вблизи Омской области. В России некоторые эксперты высказывают опасения, что возведение этой гидроэлектростанции, которая будет контррегулятором по отношению к Шульбинской ГЭС, может негативно сказаться на экологии реки Иртыш. Однако ряд специалистов, в том числе и из России, уверены, что нового ущерба не возникнет.

Среди них – омский эколог Сергей Костарев, который считает, что уровень воды в реке не понизится из-за нового строительства. В то же время, в 2006 году Ольга Баженова, заведующая кафедрой экологии и биологии Омского государственного аграрного университета, поднимала вопрос о возможном разрушении природной среды из-за усиления нагрузок на Иртыш, отмечая, что река уже сейчас переживает антропогенные нагрузки.

Для Казахстана Семипалатинская ГЭС крайне важна, так как её сооружение способен разрешить множество существующих проблем. Она должна значительно увеличить мощность Иртышского каскада и стать ключевым звеном для обеспечения как базовых, так и пиковых нагрузок. Кроме того, новое водохранилище будет иметь значительное значение для таких областей, как Павлодарская, Абайская и Восточно-Казахстанская.

В июле 2024 года министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов, сообщил о том, что проект обсуждается с российской стороной. Он отметил, что одной из возможных подрядных организаций может стать одна из российских компаний, в то время как власти Казахстана также ведут переговоры с другими потенциальными подрядчиками.

Ранее появились сообщения о том, что строительство ГЭС могут доверить китайской компании China Railway No. 5 Engineering Group Co., Ltd. Более того, в 2023 году в Семее был подписан меморандум о сотрудничестве с этой организацией. На тот момент отмечалось, что мощность будущей станции составит 350 МВт, но сегодня обсуждается цифра в 300 МВт. В то же время, по советскому проекту, мощность Булакской ГЭС была запланирована на уровне 80 МВт.

Сегодня на реке Иртыш в Казахстане уже функционируют три аналогичных объекта: Усть-Каменогорская ГЭС (368 МВт), запущенная в 1939 году, Бухтарминская ГЭС (675 МВт), построенная в 1960-х, и Шульбинская ГЭС (702 МВт), ставшая самой мощной гидроэлектростанцией в республике после ввода последнего гидроагрегата в 1994 году.