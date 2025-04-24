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Fantoci
Новый голографический 3D-дисплей позволяет просматривать объёмную графику под разными углами
Согласно демо-ролику, этот монитор теоретически можно использовать даже для видеоконференций.

Помните старые огромные мониторы начала 2000-х с толстыми рамками и брутальным дизайном? Представьте себе такой, но с одним небольшим отличием: к нему была добавлена голографическая 3D-картинка в невероятном 5K-разрешении. Примерно так выглядит новинка от нью-йоркской компании Looking Glass. Как заверяют разработчики, новая модель Looking Glass 27 — это не просто 3D-монитор, а портал в мир объёмной графики, которую видно без очков и с любого ракурса.

Важно отметить, что компания Looking Glass не новичок в этом деле. Еще в 2020-м был представлен первый голографический дисплей Looking Glass Portrait. Потом они выпустили гигантский 65-дюймовый голографический экран, и 16-дюймовый OLED-монитор, и даже персональный 3D-дисплей в виде фоторамки. Главная особенность всех этих устройств, как уверяют в Looking Glass, в том, что несколько человек могут одновременно смотреть на 3D-картинку, причем с разных ракурсов, и никакие гарнитуры или специальные очки для этого не нужны. Картинки, кстати, не статичные – к дисплею подключается компьютер или iPad, и можно свободно взаимодействовать с 3D-моделью: крутить ее, вертеть. Явно полезная вещь для учебы, лабораторий или каких-нибудь инженерных задач.

А теперь ребята из Looking Glass утверждают, что превзошли сами себя и новый дисплей еще круче всех предыдущих настольных версий. Анонсировали его совсем недавно, 17 апреля. Сам Looking Glass 27 довольно тонкий, всего дюйм (это где-то 2,5 см), а вот «глубина» виртуальной картинки у него внушительная – целых 16 дюймов (почти 40 см). Ставить его можно и горизонтально (альбомный режим), и вертикально (портретный). Еще обещают 100 разных ракурсов просмотра в пределах 53 градусов. То есть, по идее, можно собраться небольшой компанией друзей вокруг – и все всё увидят.

Захотелось рассмотреть виртуальный 3D-бургер со всех сторон? Пожалуйста! Источник: Looking Glass

Зачем все это нужно? Ну, во-первых, высокое 5K-разрешение должно помочь разработчикам лучше видеть результат своей работы в 3D-формате, скажем, на популярных движках вроде Unity или для WebXR (это когда 3D прямо в браузере). Во-вторых, для образования открываются интересные возможности: представьте, как здорово рассматривать музейные экспонаты в объеме или крутить интерактивную модель молекулы. Ну и ритейлеры могут на витрины поставить что-то эдакое, чтобы привлекать покупателей и просто зевак.

В теории на этом экране можно даже созваниваться по видеосвязи – по крайней мере, так показывают в рекламном ролике. Правда, это будут самые дорогие видеозвонки в вашей жизни — устройство стоит 10 тысяч долларов, что слегка кусается по сравнению с обычным монитором. Да и есть ли смысл? Для простого видеозвонка такая навороченная технология вряд ли что-то кардинально изменит: содержание разговора ведь не поменяется от того, как его показывают. Хотя... кто знает? Может, и правда, не за горами то время, когда мы будем общаться с друзьями и родными, видя их полноценные объемные голограммы.

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#иммерсивный контент #looking glass 27 #looking glass portrait #иммерсивный дисплей #иммерсивный световой дисплей
Источник: blog.lookingglassfactory.com
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