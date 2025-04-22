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Fantoci
Nvidia RTX 5060 Ti 8 ГБ испытывает трудности из-за нехватки видеопамяти не только в разрешении 4K
Как и ожидалось, 8 ГБ видеопамяти в 2025-м — это уже катастрофически мало. И проблемы появляются не только в 4K-разрешении.

Бюджетная видеокарта Nvidia RTX 5060 Ti 8GB только-только поступила в продажу, буквально неделю назад, а уже нарвалась на шквал критики. Эксперты с австралийского YouTube-канала Hardware Unboxed копнули глубже и увидели, какая пропасть между этой 8-гиговой версией и ее старшей сестрой на 16 ГБ. Имя-то у них одно — "RTX 5060 Ti", вот и получается, что люди, не разобравшись, могут клюнуть на экономию в 50 баксов и схватить 8-гиговую модель, даже не представляя, на что подписываются. А на деле? Жесткие просадки производительности, неприятные фризы (статтеры), текстуры, подгружающиеся прямо на глазах, а иногда игры и вовсе вылетают на рабочий стол.

Сама Nvidia, кстати, 8-гиговки на тесты никому не дала — видимо, понимали, что к чему. Так что Hardware Unboxed пришлось покупать ее самим, за свои кровные, чтобы сделать честный обзор. А ведь многие купят такую 5060 Ti не на один год, и эти 8 гигов станут реальной проблемой, потому что через пару лет будут как тесные джинсы: вроде влез, но двигаться неудобно. И никакие хваленые апскейлеры (типа DLSS) и генераторы кадров тут не всесильны, их возможности не резиновые.

По железу обе 5060 Ti одинаковые: чип GB206, 4608 CUDA-ядер, шина памяти 128 бит. Да, у 5060 Ti 16GB памяти больше, чем у той же RTX 5070, но если посмотреть на тесты и цены в магазинах, 5070 все равно смотрится интереснее. И пусть прирост мощности от поколения к поколению у 5060 Ti не поражает воображение, сама по себе карта-то неплохая, от RTX 4070 отстает меньше чем на 10%.

И хотя 16-гиговая версия вполне себе ничего, было же очевидно, что установить в эту же карту всего 8 гигов памяти — значит просто ее задушить. Ну серьезно? Но в Nvidia эту простую мысль то ли пропустили мимо ушей, то ли просто выбросили в корзину, пока увлеченно рассказывали нам про чудеса нейронного рендеринга.


Вот вам примеры. Берем The Last of Us Part Two, ставим обычное Full HD (1080p) и "Очень высокие" настройки. 16-гиговая карта выдает комфортные 109 FPS. А что 8-гиговая? Едва тащит 67 FPS. Или вот новый Индиана Джонс (Indiana Jones and the Great Circle): на 8-гиговой версии в 1080p на Ультра-настройках игра вообще вылетала — и это, похоже, типичная история для карт с нехваткой видеопамяти в этой игре. Как и у других карт Nvidia с 8 Гб из прошлого поколения (Ada Lovelace), в Hogwarts Legacy на 8-гиговой 5060 Ti видим те же противные проблемы с подгрузкой текстур, и в Space Marine 2 та же песня.

А если взять 4K? В Horizon Forbidden West 16-гиговая карта просто летала – 70 FPS с DLSS в режиме "Производительность" и "Очень высокими" настройками. Тут-то 8-гиговая версия и показывает свои "возможности", пытаясь выдать хотя бы жалкие ~15 FPS на тех же настройках. Понимаете? Сам чип-то, может, и тянет, мощности хватает, но эта вполне ожидаемая нехватка памяти убивает все удовольствие от игры, даже если вы не замахиваетесь на 4K, а играете в 1440p.

Мы уже говорили об этом в своем обзоре 16 Гб версии: эти сэкономленные 50 баксов могут выйти боком. Нужно очень хорошо понимать, на какие компромиссы идешь. Разница в цене — как одна новая ААА-игра. Потратить эти деньги и взять 16 гигов — куда более разумный выбор.

За свои условные $379 (рекомендованная цена) эта 8-гиговая карта, может, и потянет какой-нибудь киберспорт (типа CS, Valorant или Dota), но компромиссов тут вагон и маленькая тележка. 8 гигов сегодня — это уже впритык, а дальше будет только хуже, карта быстро устареет. И постоянно будет свербить мысль, что ты себя обделил, что мог бы играть комфортнее. Уже сейчас в Full HD на максималках некоторым играм бывает мало 8 гигов, а про 1440p/4K я вообще молчу — даже с DLSS и генерацией кадров требования к памяти там могут быть еще выше. Сейчас 12 ГБ — это самый-самый минимум, который стоит рассматривать для игровой карты дороже $400. Да, по идее, 8-гиговая 5060 Ti должна стоить меньше этой планки, но найти ее в продаже по такой цене (по крайней мере, в России) почти нереально.

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#nvidia #rtx 5070 #nvidia rtx 5060 ti
Источник: tomshardware.com
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