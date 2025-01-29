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Fantoci
Новая ретро-консоль SuperStation One поддерживает оригинальные контроллеры, игры и карты памяти PS 1
Помимо игр PlayStation 1, консоль потенциально сможет запускать игры с SNES, N64, GBA и других классических систем, существенно расширяя игровую библиотеку.

Любителям ретро-игр больше не придется выбирать между эмуляторами и специализированными сайтами. Новая консоль SuperStation One с открытым исходным кодом предлагает уникальный подход к классическим играм. В отличие от эмуляторов и псевдо-консолей, наводнивших рынок, SuperStation One обеспечивает аутентичный игровой опыт, поддерживая оригинальные диски, геймпады и даже карты памяти с вашими сохранениями. Представьте: вы снова можете погрузиться в любимые игры 90-х, используя те самые контроллеры и продолжая с того места, где остановились много лет назад. Команда Retro Remake представила SuperStation One — гибридную консоль, где ностальгия по 90-м встречается с технологиями 2020-х.

Секрет аутентичности — аппаратная эмуляция на FPGA-чипах. В отличие от программных аналогов, эта технология воссоздает не просто код игр, а физическую архитектуру оригинального «железа» PS1. Для игроков это означает нулевую задержку ввода (менее 1 мс против 30-100 мс у эмуляторов) и сохранение всех причуд геймплея — от специфичного поведения контроллеров в Crash Bandicoot до «дрожания» текстур в Silent Hill.

Инженеры предусмотрели два сценария использования. Поклонники ретро-техники оценят аналоговый выход для ЭЛТ-телевизоров с возможностью подключения через классический SCART-разъем. Для современных геймеров есть HDMI 2.1 с апскейлингом до 1440p — даже на 65-дюймовом OLED-экране Resident Evil 2 будет выглядеть как авторский ремастер, а не растянутый пиксельарт.

Главный козырь системы — работа с оригинальными CD. Вставив в опциональный SuperDock (продается отдельно) диск с Metal Gear Solid, вы услышите характерный шум привода 1998 года — эту фичу разработчики добавили специально для погружения в эпоху. Для тех, кто предпочитает цифровые копии, есть слот для SD-карт с поддержкой образов в формате CHD.

Открытая архитектура на базе платформы MiSTer превращает SuperStation One в мультисистемный комбайн. Сообщество уже портировало ядра для 27 ретро-консолей — от культовой Neo Geo до малоизвестной в СНГ 3DO Interactive Multiplayer. Особый интерес представляет эмуляция портативных систем: благодаря HDMI-выходу игры с Game Boy Advance впервые можно комфортно смотреть на большом экране без потери качества.

Ценовая политика стала неожиданностью для рынка. При стартовой цене в 180 долларов (предзаказ до 31августа) система позиционируется как доступная альтернатива топовым ретро−консолям вроде AnaloguePocket (220 долларов без поддержки CD). Для сравнения: только официальный привод Sony PS1 в 1996 году стоил 59.99 долларов — сейчас около 120 с учетом инфляции.

Ключевая аудитория проекта — три группы пользователей. Коллекционеры, десятилетиями хранившие коробки с дисками, наконец смогут избавиться от громоздких оригинальных консолей. Спидраннеры получат эталонную платформу для рекордов без артефактов эмуляции. Моддеры — инструмент для создания HD-модов классических игр с прямой записью на физические носители.

Несмотря на технологичность, SuperStation One сознательно избегает «умных» функций вроде перемотки времени или быстрых сохранений. Разработчики настаивают: это не ревизия, а цифровая реинкарнация PS1. Даже меню воссоздает атмосферу оригинальной BIOS-заставки с характерным синим фоном и монохромными иконками.

#playstation 1 #snes #ретро-консоль #superstation one #ps 1
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