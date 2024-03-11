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Fantoci
Британские ученые обнаружили самый древний в мире окаменелый лес в Уэльсе
Этот лес произрастал около 390 миллионов лет назад, когда жизнь на Земле выглядела совсем иначе.

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В наши дни приблизительно треть земной поверхности покрыта лесными массивами. Однако в глубокой древности, многие миллионы лет тому назад, деревьев, подобных современным, просто не существовало. Британские ученые, специализирующиеся на изучении древнейших растительных форм, которые можно отнести к деревьям, совершили важное открытие на своей родине. На северном побережье Девона и Сомерсета, в Уэльсе, были обнаружены окаменелые останки самого древнего из когда-либо найденных лесов. По оценкам исследователей, этот лес произрастал около 390 млн лет назад, поэтому его тщательное изучение поможет пролить свет на процессы эволюции растительного мира.

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До этого открытия звание древнейшего окаменелого леса принадлежало находке, сделанной в 2019 году в штате Нью-Йорк, США. Однако уэльское месторождение оказалось примерно на 5 миллионов лет старше предыдущего рекордсмена. Как в американских, так и в британских образцах обнаружены окаменелости кладоксилопсид - примитивной формы древовидных растений, достигавших в высоту от 2 до 4 метров. Многочисленные ископаемые остатки той же группы обнаружены на территории Бельгии и Германии. По мнению ученых, 390 млн лет назад, в середине девонского периода, все эти регионы располагались на относительно небольшом удалении друг от друга в пределах древнего региона под названием Древней красный песчаник.

Реконструкция каламофитного леса, где деревья достигали в высоту 2-3 метров.

Кладоксилопсиды до наших дней не дожили, но являются родственниками папоротников и эквизетид (более известных как хвощи). Эти небольшие деревья имели полые стволы с кольцом волокнистых опорных прядей, сплетённых по внешней стороне ствола. Плотные древесные деревья появились на Земле лишь миллионы лет спустя. Вместо листьев у кладоксилопсид были ряды маленьких, похожих на иглы, веточек. Нижние ветви часто опадали, создавая уникальную среду обитания для первых наземных существ.

Данное исследование ископаемых образцов проводилось Кристофером Берри из Кардиффского университета, который на протяжении 30 лет специализируется на изучении окаменелых остатков древних лесных массивов. Обнаруженные находки включали в себя не только стволы деревьев, но и их базальные части, сохранившиеся до нашего времени в хорошем состоянии. Это позволило ученым воссоздать облик древнего ландшафта, на котором некогда произрастали эти реликтовые растения. По словам Берри: "Формы и контуры обнаруженных структур с высокой долей убедительности указывают на то, что каламофитоны произрастали вдоль возвышенного берега небольшой речной протоки".


Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Journal of the Geological Society, девонский период был важен для всех типов жизни на Земле. Первые беспозвоночные в это время осваивали сушу, а растительный мир становился более разнообразным. Корневые системы кладоксилопсидов, а позже и более сложных деревьев, стабилизировали осадочные породы и уменьшали эрозию, то есть начали выполнять важнейшую функцию современных деревьев. Изучение этих древних лесов важно для понимания эволюции деревьев, поскольку мы столкнулись с такими экологическими проблемами, как обезлесение и изменение климата.

#земля #девонский период #каламофитоны #кладоксилопсид #уэльс
Источник: lyellcollection.org
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