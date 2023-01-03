Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами

Что такое блокчейн и как он изменит жизнь каждого. Примеры использования и перспективы дальнейшего развития.
[ ] для раздела Блоги
3
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Все мы знаем про криптовалюты и про то, что в их основе лежит такая технология как блокчейн.  Есть немало людей, считающих криповалюты недоразумением, но их стремительное развитие и постепенное принятие связаны не столько со спекуляциями и хайпом, сколько именно с технологической составляющей.

реклама

Блокчейн представляет собой распределенный реестр, содержащий информацию о последовательности транзакций в виде блоков. При его формировании используются криптографическая хеш-функция, которая позволяет добиться неизменности и взаимосвязанности блоков. Блокчейн функционирует благодаря работе распределенной сети, состоящей из множества узлов (на которых находятся его копии), поддерживающих его в актуальном состоянии и формирующих новые блоки. 

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Схема блокчейна (Источник: Medium)

Развитие этой технологии позволяет добиться автоматизации множества рутинных операций по проверке и первичной обработке данных в различных отраслях человеческой деятельности. Это позволяет существенно сократить издержки, в том числе за счет сокращения штатов. Совершенствование принципов функционирования блокчейна зависит от развития криптовалют, в которых он наиболее широко применяется. Фактически криптосообщество самостоятельно, без значительных инвестиций со стороны крупного бизнеса или государств способствует формированию и эволюции целой отрасли информационных технологий. 

реклама

В этой связи даже международные финансисты, демонизируемые у нас, не могут оказать сколь-либо значительного влияния на западные правительства для запрещения или существенного ограничения криптовалют. Криптовалюты являются первым воплощением блокчейна. Функционирование блокчейна обеспечивается выплатой вознаграждения в криптовалюте за эту работу для узлов сети (нодов).

Блокчейн можно разделить в зависимости от доступности внесения информации на: публичный (открытый), участие в котором доступно любым лицам без каких-либо ограничений; приватный (закрытый), доступ к которому контролируется единственным участником; гибридный (комбинированный), который использует элементы первых двух – проверка информации доступна всем пользователем, а поддержку блокчейна осуществляют только предварительно отобранные узлы. Кроме того существует федеративный блокчейн (блокчейн консорциума), формируемый группой участников по соглашению, в котором доступ к ограничивается в соответствии с утвержденными правилами. 

Открытые блокчейны используются в большинстве криптовалют и множестве других проектов в криптосреде. Закрытые, гибридные и федеративные блокчейны используются главным образом бизнесом и властями (например, Enterprisе Etherium, Hyperledger Fabric, RippleNet).  

Кроме того блокчейны могут отличаться по используемому нодами механизму консенсуса. Основными, используемыми в публичных блокчейнах являются, многим известные: доказательство проделанной работы – Proof of Work (PoW) и доказательство доли – Proof of Stake (PoS). 

реклама

Основные типы консенсуса (Источник: Xcoins)

PoW требует поиска решений сложных математических задач, обработки большого объема информации каждым узлом сети (общий хешрейт блокчейна биткоина превышает 250 экзахешей в секунду, а одно устройство Antminer S19 XP Hyd выдает 255 терахешей, что почти в миллион раз меньше) и является крайне энергозатратным механизмом (более 100 тераВатт часов для всей сети и 5,4 кВт для Antminer S19 XP Hyd). Практическая скорость транзакций для такого механизма консенсуса ограничивается десятками операций в секунду. Более того, благодаря встроенным практически в каждый такой блокчейн алгоритмам, периодически происходит снижение выплат в криптовалюте за созданный блок, а также усложнение шифрования. В результате для поддержки большинства основных POW-блокчейнов используется специальное дорогостоящее оборудование, потребляющее значительный объем электроэнергии, которое к тому же быстро устаревает.

PoS основан на случайном выборе узла (нескольких узлов), которому доверяется создание блока и валидация транзакций в нем. Гарантией от внесения недостоверной информации в этом случае служит заморозка определенной суммы в криптовалюте. Скорость транзакций при таком механизме консенсуса значительно выше, от нескольких сотен до сотен тысяч операций в секунду, энергозатраты – низки, а дорогостоящее оборудование не является необходимым. В то же время, в случае неразвитости сети – малого количества узлов, использование PoS может приводить к большей централизации чем PoW. В частности, переход Ethereum на PoS долго готовился и для того, чтобы эта проблема никак себя не проявила.

реклама

Помимо PoW и PoS в публичных блокчейнах используются их гибридные варианты –  Proof of Activity, Proof of Burn, Proof of Importance и другие. В приватном и федеративном блокчейнах в основном применяются механизмы консенсуса Proof of Authority и Proof of Vote. 

В блокчейнах для формирования цепочки блоков используются различные криптографические функции (всего более 60): SHA-256 –  для биткоина и основанных на нем; Scrypt – Litecoin, Dogecoin, Syscoin; Equihash –  Monero, Firo; Zhash – Bitcoin Gold и т.д. 

Пример работы криптографической хеш-функции (Источник: MANNING)

На основе блокчейна созданы еще несколько прорывных технологий (о которых выйдет отдельный материал): смарт-контракты – самоисполняемые программируемые алгоритмы и невзаимозаменяемые токены (Non-fungible token) – цифровые права на различные объекты реального и виртуального мира. Они в свою очередь могут существенно ускорить процессы автоматизации во всех отраслях экономики.

В настоящее время основное применение блокчейн находит в пределах ИТ, преимущественно в криптосфере и информационной безопасности. Помимо нее идет активное внедрение блокчейн-решений в сферах финансов и производственных (и логистических) цепочках. 

В дальнейшем, как ожидается, блокчейн будет широко использоваться в областях аналитики и прогнозирования, управлении электроэнергетикой, сделках с недвижимостью, продаже и лизинге транспорта, рекламе, розничной торговле, здравоохранении, образовании, авторском праве, наследственном деле, избирательной системе, правоохранительной деятельности, проведении социальных выплат, управлении предприятием, управлении трудовыми ресурсами, благотворительности и т.д. Ускорение автоматизации, вызванное внедрением блокчейна, будет приводить к сокращению рабочих мест и исчезновению целых групп специальностей.

Применение блокчейна (Источник: Medium)

Главная особенность блокчейна – независимый механизм верификации информации – позволяет получить дешевый и качественный инструмент для сохранения и подтверждения подлинности различных сведений. При этом такая информация не может быть подвергнута несанкционированным изменениям и остается общедоступной. Благодаря этому блокчейн-технологии получают признание не только со стороны крупного бизнеса, но и государств. Наиболее известным примером их использования среди последних является Эстония, где действует специальная платформа KSI, на основе которой функционируют учеты населения, здравоохранения, юридических лиц, недвижимости, наследования, официальной газеты и судебных решений. 

Республика Корея в рамках масштабных планов по реформам страны (Korean New Deal) готовится к запуску платформы на основе блокчейна для национального удостоверения личности и других основных документов.

В США Счетная палата регулярно, на протяжении более 6 лет, проводит исследования, семинары и выпускает рекомендации для госучреждений по внедрению блокчейна для повышения эффективности госуправления и оказания госуслуг.






За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

криптовалюта блокчейн цепочка блоков распределенный реестр
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
4
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
11
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
22

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
140
В Северной Корее прошли испытания 600-мм комплекса РСЗО, способного поразить всю Южную Корею
8
Xiaomi готовит Apple сюрприз, выпуская Redmi Note 12 в Индии
2
На Украине обломки ракет ЗРК NASAMS пытались выдать за новейшие иранские ракеты
41
Обновление Handbrake добавляет поддержку AV1 и ряд улучшений для создателей видео
5
В новом году стратегическая авиация продолжит участие в СВО с возможностью применения "Кинжала"
4
Обнародованы официальные данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS
102
Энтузиаст запустил Windows 7 на процессоре с частотой 5 МГц – в 1000 раз медленнее Core i5-12600K
6
Ремейк Resident Evil 4 находится на финальной стадии разработки
2
Microsoft сделала пользователям из РФ «подарок» под Новый год – Windows 11 можно скачать без VPN
10
Процессоры AMD сильно подешевели после Нового года – геймерский 6-ядерный Ryzen 5 7600Х скинул 20%
7
Мегаполис New Austinia в Майнкрафте настолько детализирован, что текстуры подгружаются по полминуты
5
Крупные IT-компании массово сокращают сотрудников и урезают им льготы  
6
Самую быструю интегрированную видеокарту Radeon 660M протестировали в Cyberpunk 2077 и GTA 5
13
Глава управления разведки Украины: Бахмут как город больше не существует
40
Моддер превратил GTA 5 в реальность с помощью RTX 4090, трассировки лучей и 64Gb памяти
5
Ubisoft разрабатывает игру по Аватару с открытым миром
1
Ким Чен Ын разгневан созданием "азиатской версии НАТО"
5
Пользователи Windows 11 22H2 жалуются на зависания ПК с процессорами AMD Ryzen
16
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
94

Популярные статьи

ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
21
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright SI-100
16
Россия применила новую тактику ударов по ПВО Украины – это может изменить ход СВО
75
Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
28
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
25
В США строят новые десантные корабли класса Америка
9
Графический планшет HUION HS64 в 2023 обзор + тест
2
От Doge до Drake, вот 10 интернет-моментов, которым в 2023 году исполнится 10 лет
5
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
3

Сейчас обсуждают

hooteenpooy
22:48
привет, фермеры 😀
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
VRoman
22:47
700
NVIDIA представила игровую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti — быстрее RTX 3090 Ti при цене от $799
VRoman
22:46
Я бы вообще верхнюю планку ограничил бы в $1000. 1) 4090 - 1000$ 2) 7900XTX -800$ 3) 4080 - 700$ 4) 7900XT - 650$ 5) 4070 Ti - 500$. А через год выпустил бы 3090Ти опять за те же $1000 и понизил бы ц...
NVIDIA представила игровую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti — быстрее RTX 3090 Ti при цене от $799
Александр Сечков
22:43
Когда на графике нет цифр, скорее всего это обман)))
NVIDIA представила игровую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti — быстрее RTX 3090 Ti при цене от $799
Георгий Жуков
22:41
почти все корпорации свернули финансирование блокчейн проектов, т.к. деньги отмыли похоже . IBM HyperLedger а так же форк MongoDB с блокчейном похоже ждёт забвение.
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
hooteenpooy
22:41
ахаха 😂 страна терпилоидов 👍
Может ли Д.Медведев стать президентом РФ в 2024г-из серии новогодних прогнозов, которые мы заслужили
Александр Сечков
22:40
4090 то хоть потянет в 1080р?
NVIDIA показала геймплей Atomic Heart с трассировкой лучей
ахахаxа
22:38
кого поставят тот и будет,мы его можем вообще не знать
Может ли Д.Медведев стать президентом РФ в 2024г-из серии новогодних прогнозов, которые мы заслужили
VRoman
22:37
Мыльце впринципе теперь нормальное, но факт что DLSS работает не в каждой игре делает эта фичу бонусом, а не основой для часчётов FPS.
NVIDIA представила GeForce RTX 4070 Ti с рекомендованной ценой 799 долларов США
Александр Юмашев
22:35
Суперджет- ближнемагистральный лайнер,а значит никак не может конкурировать ни с B-737,ни с А-320!
Первые отечественные лайнеры МС-21 и SSJ-New поступят в авиакомпании примерно через два года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем