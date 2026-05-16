Inthenews
Первые отзывы о фильме «Звёздные войны: Мандалорец и Грогу» оказались неожиданно спорными
После премьерного показа фильма «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» в сети появились первые реакции критиков и зрителей, причём часть отзывов оказалась неожиданно жёсткой

Первые отзывы на новый проект по вселенной «Мандалорца», полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу», появились после закрытого показа, который прошел в Лос‑Анджелесе 14–15 мая. Часть зрителей назвала картину удачным возвращением франшизы «Звездные войны» на большие экраны, но некоторые критики встретили фильм более чем прохладно.

В ряде публикаций проект охарактеризовали как местами затянутый и лишенный яркого эмоционального напряжения. В одном из отзывов отмечалось, что фильм выглядит предсказуемым и практически не предлагает заметного развития для героя Дина Джарина. Другие участники показов критиковали отдельные экшен‑сцены и обилие компьютерной графики.

                                                                   Изображение: Lucasfilm

В некоторых отзывах фильм сравнивают с длинным телевизионным эпизодом. По словам части зрителей, картина воспринимается как расширенная версия сериала для Disney+, а не полностью самостоятельный полнометражный релиз. В отдельных реакциях также упоминалось, что фильм напоминает набор кат‑сцен из видеоигры по «Звездным войнам».

При этом часть аудитории оценила масштаб новых локаций и разнообразие существ, показанных в фильме. Некоторые зрители отметили зрелищность отдельных сцен и визуальную составляющую проекта. В более сдержанных реакциях картину назвали технически качественным приключенческим фильмом, который способен понравиться поклонникам сериала.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 22 мая. Картина станет продолжением истории Дина Джарина и Грогу, ранее выходившей в формате сериала на платформе Disney+. Ранее проект разрабатывался как новый сезон сериала, но позднее студия решила выпустить его в кинопрокат.

#lucasfilm #звездные войны: мандалорец и грогу #star wars: the mandalorian and grogu
Источник: cosmicbook.news
