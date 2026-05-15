События в мире Михаил Андреев
Ил-114-300 почти долетел до Северного полюса в ходе дополнительных арктических испытаний
Самолёт должен конструктивно соответствовать широкой географии эксплуатации.

Любой новый самолёт, особенно, если это представитель гражданской авиации, должен проходить самые строгие испытания. Ведь летать ему придётся как в умеренном климате, так и в пустынный зной, при тропической влажности и при арктической стуже. Вот региональный лайнер Ил-114-300 прошёл дополнительные арктические испытания, о чём сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) через пресс-службу «Ростеха».

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация.

Как указано в пресс-релизе, испытания проводились в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Целью теста была оценка возможности эксплуатации Ил-114-300 в арктической зоне России.

Согласно комментарию ОАК, испытания, в ходе которых лайнеру оставалось всего 100 километров до так называемой нулевой отметки Северного полюса, прошли успешно. Почему «для галочки» машину не стали «дотягивать» до этой заветной точки, вопрос, который напрашивается, но ответа на который пока нет.

На этом испытания Ил-114-300 не заканчиваются. Более того, они, судя по всему, будут вестись до конца года, а первые коммерческие пассажироперевозки и вовсе «улетят» в следующий год. По крайней мере, такой вывод напрашивается исходя из плана ОАК по проведению испытаний нового лайнера на высокие температуры летом и на возможность эксплуатации в условиях грунтовых аэродромов — осенью.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #ил-114-300
