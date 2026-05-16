Цены выросли примерно на 76% за первый квартал по сравнению с прошлым годом

В крупнейшей части энергетической системы США, управляемой PJM Interconnection, которая охватывает сразу 13 штатов, резко выросли цены на электроэнергию. Сообщается, что рост цен составил примерно на 76% за первый квартал по сравнению с прошлым годом. Основной причиной называют стремительный рост потребления со стороны дата-центров, связанных с облачными сервисами и искусственным интеллектом. Источник изображения: Gemini AIСпрос на электричество увеличился быстрее, чем энергосистема успевает вводить новые мощности. Из-за этого сеть оказалась перегруженной: очередь на подключение новых электростанций и проектов сильно выросла, а инфраструктура не успевает за нагрузкой.

Регуляторы и эксперты указывают на технологические компании как на один из ключевых факторов роста цен, однако некоторые представители рынка считает, что проблема также связана с медленным строительством новых электростанций и устаревшими правилами регулирования. Проще говоря, одни жалуются на дата-центры, а другие – медленное строительство энергетической инфраструктуры.

В обоих вышеперечисленных сценариях всё сводится к тому, что потребление растёт и удовлетворить его становится тяжелее. Как итог – рост цен только для бизнеса, но и для обычных потребителей тоже.