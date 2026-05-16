Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Крупнейший энергооператор США сообщил о резком росте цен на электроэнергию из-за дата-центров
Цены выросли примерно на 76% за первый квартал по сравнению с прошлым годом

В крупнейшей части энергетической системы США, управляемой PJM Interconnection, которая охватывает сразу 13 штатов, резко выросли цены на электроэнергию. Сообщается, что рост цен составил примерно на 76% за первый квартал по сравнению с прошлым годом. Основной причиной называют стремительный рост потребления со стороны дата-центров, связанных с облачными сервисами и искусственным интеллектом.Источник изображения: Gemini AIСпрос на электричество увеличился быстрее, чем энергосистема успевает вводить новые мощности. Из-за этого сеть оказалась перегруженной: очередь на подключение новых электростанций и проектов сильно выросла, а инфраструктура не успевает за нагрузкой.

Регуляторы и эксперты указывают на технологические компании как на один из ключевых факторов роста цен, однако некоторые представители рынка считает, что проблема также связана с медленным строительством новых электростанций и устаревшими правилами регулирования. Проще говоря, одни жалуются на дата-центры, а другие – медленное строительство энергетической инфраструктуры.

В обоих вышеперечисленных сценариях всё сводится к тому, что потребление растёт и удовлетворить его становится тяжелее. Как итог – рост цен только для бизнеса, но и для обычных потребителей тоже.

#сша #дата-центры
Источник: techcrunch.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Карелии испытают новую линейку лесных машин «Лесник-2» от КАМАЗа
В заливе Петра Великого нашли затонувший в 1906 году пароход
Смартфоны линейки Nothing Phone (4a) уже поступили в продажу в магазинах DNS
«Каратель: Последнее убийство» лидирует по рейтингу Rotten Tomatoes среди экранизаций героя Marvel
AMD подтверждает поддержку FSR 4.1 для RX 7000 через несколько недель и на RX 6000 в 2027 году
Авиаэксперт Олег Пантелеев: Ил-114-300 готов вдохнуть новую жизнь в региональные перевозки
AMD FSR Upscaling 4.1 официально станет доступна на видеокартах Radeon RX 7000 и 6000
На Алтае нашли зуб неандертальца возрастом около 59 тысяч лет со следами лечения кариеса
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100
Обнаружен кристалл после ядерных испытаний 1945 года в США, не похожий ни на один известный образец
Forza Horizon 6 протестировали на бюджетных видеокартах Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Владелец биткоин-кошелька восстановил утраченный пароль при помощи Claude и 3,5 трлн комбинаций
Космический блокбастер «Проект Аве Мария» возглавил чарты цифровых продаж за сутки после релиза
В Сети появились фотографии седана Volga C50 на улицах Нижнего Новгорода
Два космических аппарата впервые одновременно сняли обе стороны межзвездной кометы 3I/ATLAS
Армения рассматривает модульные реакторы вместо крупной АЭС от Росатома
В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в Death Stranding 2 и ряде других популярных игр
Проходка "зелёной ветки" метро завершается в Петербурге
В «Бюро 1440» опровергли копирование Starlink: «Рассвет» работает по иной схеме
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию

Популярные статьи

Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter