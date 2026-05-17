goldas
Процессоры Intel "Razor Lake-AX" получат до 32 графических ядер Xe3
Intel готовится к выходу игрового процессора с самой мощной встроенной графикой на базе ядер Xe3

Предстоящий процессор Intel "Razor Lake-AX" обещает стать топовым игровым чипом. По сообщениям, Intel работает над несколькими вариантами, причём флагманская конфигурация будет включать до 32 ядер Xe3 в интегрированном графическом чипе. Согласно последним утечкам от инсайдера Jaykihn, интегрированный графический процессор в "Razor Lake-AX" будет доступен в двух версиях: 16-ядерном и 32-ядерном, оба основаны на графической архитектуре Intel Xe3, используемой в настоящее время в "Panther Lake". Это сделает графику "Razor Lake-AX" почти в три раза мощнее, чем нынешний Arc B390, используемый в линейке Intel Panther Lake. Это говорит о том, что "Razor Lake-AX" будет представлять собой большой процессор с ядрами следующего поколения и мощным интегрированным графическим чипом. Сообщается, что размер кристалла графического процессора составит около 162,84 мм², что является значительным размером для интегрированной графики.

Источник: TechPowerUp

Ранее стало известно, что Intel также планирует вернуться к использованию встроенной памяти. Хотя компания первоначально заявляла, что Core Ultra 200V "Lunar Lake" был последним чипом со встроенной памятью, сообщается, что Intel возвращает встроенную память LPDDR5X/LPDDR6 в "Razor Lake-AX". Кроме того, неясно, где Intel будет производить этот чип, но большой интегрированный графический процессор предполагает конструкцию на базе EMIB и Foveros 3D для соединения различных элементов. Также ожидается, что чип будет иметь корпус BGA-4326 с 4326 контактами, аналогично процессорам Intel Xeon.

Ранее Intel рассматривала возможность создания SoC "Nova Lake-AX" с 48 ядрами Xe3 в паре с 28-ядерным кластером ЦП. Однако эти планы были отложены. Intel планирует выпустить первую партию чипов «AX» после «Nova Lake», а появление «Razor Lake-AX» в продаже ожидается в 2027 году.

#intel #процессоры #процессоры intel #процессоры нового поколения #xe3 #процессоры для игр #игровые процессоры #razor lake #razor lake-ax
Источник: techpowerup.com
