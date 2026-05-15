Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Роботы-доставщики «Яндекса» начали курсировать по улицам Нижнего Новгорода
В трёх районах города, если точнее.

В текущем году «Яндекс» планировал на порядок увеличить «парк» своих шестиколёсных роботов-доставщиков (роверов), и вот, процесс движется. Так, пресс-служба компании сообщила о начале работы роботов в Московском, Сормовском и Канавинском районах Нижнего Новгорода.

Источник изображения: «Яндекс».

Отмечено, что в Нижнем Новгороде стали курсировать наиболее современные представители очаровательных роботов-доставщиков, относящиеся к четвёртому поколению. Они отличаются от предшественников усовершенствованной подвеской, более производительным процессором и в целом более высоким уровнем исполнения.

На текущем этапе рободоставка для нижегородцев бесплатная, а доставляют роботы пока только заказы из «Яндекс. Лавки».

«Яндекс» намерен до конца текущего года увеличить численность роверов-доставщиков до пяти тысяч штук. Говорить о том, что роботы отнимают работу у людей-доставщиков, конечно же, не приходится, и причина простая: роверы пока не умеют заезжать в подъезд, подниматься на лифте и оставлять заказ у двери. Для закрытия этого направления доставки нужно будет постепенно развивать роботов-андроидов.

#россия #технологии #экономика #техника #наука #роботизация #«яндекс»
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter