В трёх районах города, если точнее.

В текущем году «Яндекс» планировал на порядок увеличить «парк» своих шестиколёсных роботов-доставщиков (роверов), и вот, процесс движется. Так, пресс-служба компании сообщила о начале работы роботов в Московском, Сормовском и Канавинском районах Нижнего Новгорода.

Источник изображения: «Яндекс».

Отмечено, что в Нижнем Новгороде стали курсировать наиболее современные представители очаровательных роботов-доставщиков, относящиеся к четвёртому поколению. Они отличаются от предшественников усовершенствованной подвеской, более производительным процессором и в целом более высоким уровнем исполнения.

На текущем этапе рободоставка для нижегородцев бесплатная, а доставляют роботы пока только заказы из «Яндекс. Лавки».

«Яндекс» намерен до конца текущего года увеличить численность роверов-доставщиков до пяти тысяч штук. Говорить о том, что роботы отнимают работу у людей-доставщиков, конечно же, не приходится, и причина простая: роверы пока не умеют заезжать в подъезд, подниматься на лифте и оставлять заказ у двери. Для закрытия этого направления доставки нужно будет постепенно развивать роботов-андроидов.