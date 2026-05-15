На поверхности Марса сохранилось множество следов древней геологической активности. Один из самых заметных регионов находится рядом с экватором планеты. ESA показало новые изображения долины Shalbatana Vallis, снятые аппаратом Mars Express. Эта структура растянулась примерно на 1300 километров и считается одним из крупнейших каналов оттока воды на Марсе.
Источник: ESA
Специалисты полагают, что долина сформировалась около 3,5 миллиарда лет назад. По их версии, огромные объемы подземной воды вырвались на поверхность и буквально прорезали марсианский ландшафт. Ширина отдельных участков канала достигает 10 километров, а глубина — около 500 метров. Ученые также изучают окружающую местность. В районе Shalbatana Vallis заметны следы вулканической активности, застывшие лавовые равнины, хаотичный рельеф и многочисленные ударные кратеры.
Часть темных участков исследователи связывают с вулканическим пеплом, который позже разнес марсианский ветер. Долина выходит в область Chryse Planitia — одну из самых низких точек планеты. Там же заканчиваются многие другие крупные каналы. По мнению некоторых ученых, в древности, когда климат на планете был теплее и влажнее, там мог существовать океан. Гладкие участки местности говорят о том, что по региону растекалась лава, которая при остывании сжималась и образовывала неровные гребни.