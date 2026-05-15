Европейское космическое агентство опубликовало новые снимки долины Shalbatana Vallis на Марсе. Ученые считают, что миллиарды лет назад через этот регион проходили мощные потоки воды.

На поверхности Марса сохранилось множество следов древней геологической активности. Один из самых заметных регионов находится рядом с экватором планеты. ESA показало новые изображения долины Shalbatana Vallis, снятые аппаратом Mars Express. Эта структура растянулась примерно на 1300 километров и считается одним из крупнейших каналов оттока воды на Марсе.

Источник: ESA

Специалисты полагают, что долина сформировалась около 3,5 миллиарда лет назад. По их версии, огромные объемы подземной воды вырвались на поверхность и буквально прорезали марсианский ландшафт. Ширина отдельных участков канала достигает 10 километров, а глубина — около 500 метров. Ученые также изучают окружающую местность. В районе Shalbatana Vallis заметны следы вулканической активности, застывшие лавовые равнины, хаотичный рельеф и многочисленные ударные кратеры.

Часть темных участков исследователи связывают с вулканическим пеплом, который позже разнес марсианский ветер. Долина выходит в область Chryse Planitia — одну из самых низких точек планеты. Там же заканчиваются многие другие крупные каналы. По мнению некоторых ученых, в древности, когда климат на планете был теплее и влажнее, там мог существовать океан. Гладкие участки местности говорят о том, что по региону растекалась лава, которая при остывании сжималась и образовывала неровные гребни.