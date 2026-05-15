Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Ученые нашли новые признаки древнего океана на Марсе
Европейское космическое агентство опубликовало новые снимки долины Shalbatana Vallis на Марсе. Ученые считают, что миллиарды лет назад через этот регион проходили мощные потоки воды.

На поверхности Марса сохранилось множество следов древней геологической активности. Один из самых заметных регионов находится рядом с экватором планеты. ESA показало новые изображения долины Shalbatana Vallis, снятые аппаратом Mars Express. Эта структура растянулась примерно на 1300 километров и считается одним из крупнейших каналов оттока воды на Марсе.

Источник: ESA

Специалисты полагают, что долина сформировалась около 3,5 миллиарда лет назад. По их версии, огромные объемы подземной воды вырвались на поверхность и буквально прорезали марсианский ландшафт. Ширина отдельных участков канала достигает 10 километров, а глубина — около 500 метров. Ученые также изучают окружающую местность. В районе Shalbatana Vallis заметны следы вулканической активности, застывшие лавовые равнины, хаотичный рельеф и многочисленные ударные кратеры.

Часть темных участков исследователи связывают с вулканическим пеплом, который позже разнес марсианский ветер. Долина выходит в область Chryse Planitia — одну из самых низких точек планеты. Там же заканчиваются многие другие крупные каналы. По мнению некоторых ученых, в древности, когда климат на планете был теплее и влажнее, там мог существовать океан. Гладкие участки местности говорят о том, что по региону растекалась лава, которая при остывании сжималась и образовывала неровные гребни.

#марс #океан #esa #mars express
Источник: sciencedaily.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Карелии испытают новую линейку лесных машин «Лесник-2» от КАМАЗа
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
В заливе Петра Великого нашли затонувший в 1906 году пароход
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
Смартфоны линейки Nothing Phone (4a) уже поступили в продажу в магазинах DNS
«Каратель: Последнее убийство» лидирует по рейтингу Rotten Tomatoes среди экранизаций героя Marvel
AMD подтверждает поддержку FSR 4.1 для RX 7000 через несколько недель и на RX 6000 в 2027 году
Авиаэксперт Олег Пантелеев: Ил-114-300 готов вдохнуть новую жизнь в региональные перевозки
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100
Обнаружен кристалл после ядерных испытаний 1945 года в США, не похожий ни на один известный образец
AMD FSR Upscaling 4.1 официально станет доступна на видеокартах Radeon RX 7000 и 6000
Forza Horizon 6 протестировали на бюджетных видеокартах Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
На Алтае нашли зуб неандертальца возрастом около 59 тысяч лет со следами лечения кариеса
Космический блокбастер «Проект Аве Мария» возглавил чарты цифровых продаж за сутки после релиза
В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в Death Stranding 2 и ряде других популярных игр
В «Бюро 1440» опровергли копирование Starlink: «Рассвет» работает по иной схеме
Заслуженный пилот СССР призвал разобраться в сроках и финансировании проекта ЛМС‑901 «Байкал»
Армения рассматривает модульные реакторы вместо крупной АЭС от Росатома
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию

Популярные статьи

Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter