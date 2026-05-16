Суперкомпьютеры не смогут выполнить отдельные задачи, с которыми он справляется, даже за тысячи лет

Китайские учёные представили обновлённую версию фотонного квантового компьютера Jiuzhang 4.0 Система относится к так называемым фотонным квантовым вычислителям – вместо электронов она использует частицы света (фотоны), которые проходят через сложную оптическую сеть. В рамках эксперимента Jiuzhang 4.0 выполняет задачу Гауссов бозонный сэмплинг – специальный тип вычислений, который крайне трудно воспроизвести на классических компьютерах. Источник изображения: Синьхуа

Устройство справляется с вычислением за порядка десятков микросекунд. Для сравнения, моделирование той же задачи на традиционном суперкомпьютере заняло бы астрономическое время, превышающее возраст Вселенной на многие порядки.

В эксперименте были задействованы тысячи фотонных мод и более 3000 фотонов, что делает систему одной из самых масштабных квантовых фотонных установок на сегодняшний день. Однако учёные подчёркивают: речь идёт не о универсальном квантовом компьютере, а о специализированном прототипе для демнстрации возможностей.

Jiuzhang 4.0 не способен запускать произвольные программы или решать прикладные задачи вроде криптографии или моделирования сложных материалов. Его основная цель – показать, что квантовые эффекты действительно могут давать колоссальное преимущество в отдельных сценариях.