Археологическое исследование на трассе Западной объездной дороги Тимишоары в Западной Румынии позволило найти останки аварского воина возрастом 1400 лет, похороненного вместе с конём. Погребальный комплекс датируется VI–VII веками н. э. В нём также нашли предметы из золота, серебра и бронзы, которые указали на высокий социальный статус покойного.

Изображение: DRDP Timișoara

Эту могилу нельзя назвать обычной, поскольку лошадь в аварском мире была указателем военной идентичности, ранга и мобильности. Ранее на этом же объездном маршруте нашли римские останки, датируемые II–IV веками н. э. Так что этот район сохранил значимость на протяжении более чем одного исторического периода.

Авары были степной державой, которая вошла в европейскую историю во второй половине VI века. К 600 году нашей эры они установили контроль над значительной частью Карпатского бассейна, занимая территорию современной Венгрии, Словакии, Австрии, Сербии и Румынии. Археологи смогли задокументировать свыше 60000 захоронений аварского периода в Карпатском бассейне.

Найденные захоронения связывают район Тимишоары с одним из самых динамичных периодов раннесредневековой Европы. В те времена степные группы, византийская дипломатия, местные общины и пограничная политика меняли карту после падения римской власти. Раскопки продолжаются, и археологи надеются получить дополнительные сведения.

