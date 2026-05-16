Археологи нашли в Румынии останки элитного аварского воина возрастом 1400 лет и его коня
Вместе с ними были найдены предметы из золота и серебра, указавшие на высокий статус всадника

Археологическое исследование на трассе Западной объездной дороги Тимишоары в Западной Румынии позволило найти останки аварского воина возрастом 1400 лет, похороненного вместе с конём. Погребальный комплекс датируется VI–VII веками н. э. В нём также нашли предметы из золота, серебра и бронзы, которые указали на высокий социальный статус покойного.

Изображение: DRDP Timișoara

Эту могилу нельзя назвать обычной, поскольку лошадь в аварском мире была указателем военной идентичности, ранга и мобильности. Ранее на этом же объездном маршруте нашли римские останки, датируемые II–IV веками н. э. Так что этот район сохранил значимость на протяжении более чем одного исторического периода.

Изображение: DRDP Timișoara

Авары были степной державой, которая вошла в европейскую историю во второй половине VI века. К 600 году нашей эры они установили контроль над значительной частью Карпатского бассейна, занимая территорию современной Венгрии, Словакии, Австрии, Сербии и Румынии. Археологи смогли задокументировать свыше 60000 захоронений аварского периода в Карпатском бассейне.

Изображение: DRDP Timișoara

Найденные захоронения связывают район Тимишоары с одним из самых динамичных периодов раннесредневековой Европы. В те времена степные группы, византийская дипломатия, местные общины и пограничная политика меняли карту после падения римской власти. Раскопки продолжаются, и археологи надеются получить дополнительные сведения.

Изображение: DRDP Timișoara

#европа #археология #раскопки #румынии
Источник: arkeonews.net
