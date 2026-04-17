Конец эры бюджетного гейминга – 7 глобальных перемен в игровой индустрии

Раньше важна была игра, теперь – картинка и хайп. Пока одни считают полигоны, другие теряют смысл происходящего.
Сложные времена требуют тяжёлых решений, но в игровой индустрии идут глобальные перемены. Буквально вчера, снова подорожали игровые консоли, а будущие устройства прогнозируют со стартовой планкой в $999. В странах СНГ к консолям относятся как к элитным устройствам, но в большей части мира – это устройства для малообеспеченных геймеров. Бюджетные развлечения выходят за рамки «легко и доступно». Но подобное – лишь вершина айсберга.

Источник: промо-материалы Level Up: The Gamer Girls (Hunny Bunny Studio)

Предисловие

В 2012 году шум в прессе подняла игра Watch Dogs. Нехорошие граждане обманули ожидания геймеров и представили широкой общественности слишком красивую игру. Вспоминая прошлое, я удивляюсь отношению прессы к произошедшему событию. С одной стороны, действительно, в роликах игра была лучше, чем в реальности. С другой стороны – это был сознательный даунгрейд, и большинство «красивостей» остались в клиенте игры. Ubisoft не пыталась обмануть геймеров, просто поняла, что текущее поколение устройств не способно вытянуть подобное.

Но в 2025 году ситуация изменилась коренным образом. Издателям с высокой колокольни плевать на то, тянет ли ваше устройство все «изыски» современного передового изделия. Что-то тормозит? Купи новое устройство.

Стоимость разработки и реализм в играх

С популяризацией стриминговых площадок, тиктока, YouTube изменилось восприятие игр. Геймеры и им сочувствующие желают оценить игру за пару секунд, а не вникать в глубину механик и сюжетных перипетий. Основная масса платежеспособного населения хочет видеть простой и понятный аргумент для принятия решений. Случайному человеку со стороны очень трудно объяснить, например, почему Caves of Qud считается лучшей игрой 2025 года. Почему Clair Obscur: Expedition 33 или Kingdom Come: Deliverance II – это детский лепет дилетанта.

Источник: Steam

Правило «картинка» продает сегодня, играет более сильную роль, чем раньше. Погоня за визуальной составляющей все чаще идет в ущерб всему остальному. Студии тратят космические суммы на шлифовку «полигонов» у главного героя, а не на оттачивание механик и придумывание разнообразия. И тут, как снежный ком: чтобы продалась следующая игра, она обязана показать прогресс в графическом плане. На прорисовку высокополигонального главного персонажа нужно 15–20 специалистов. С каждым годом, без роста качества увеличивается стоимость.

Победа маркетинга над здравым смыслом

Когда Sony PlayStation вливает тонны денег в продвижение своих проектов – это можно понять. Японцы цементируют сообщество поклонников и продвигают свою игровую платформу. Мы точно знаем, что игра будет высочайшего качества, отполированная до блеска.

Источник: промо-материалы God of War: Ragnarök (Santa Monica Studio)

Но когда аналогичные суммы вливают другие – возникают вопросы. В отличие от «самураев», огромные затраты нужно отбивать продажами игры. Тут нет вторичной волны в виде проданных консолей. Каждый плакат и ролик – это чистейшие затраты без «но» и «если».

Источник: промо-баннер Halo Infinite «Пора становиться героем» в Москве

Рекламные бюджеты многих топовых проектов сегодня составляют $150–200 млн. Чем больше тратится средств в одном месте, тем больше пытаются сэкономить в другом. Halo Infinite – наглядный пример, изученный досконально, и качество конечного продукта всем известно.

Нижний интернет и монетизация хайпа

Чем больше рекламные траты на продвижение продукта, тем больше суеты в медиапространстве. В этот момент просыпается худшее из проявлений современной игровой индустрии – доморощенные диванные эксперты. Я не буду мешать все под одну гребенку и разделю индивидуальные средства распространения информации на две большие группы и приведу наглядный пример.

В марте 2017 года вышла Mass Effect: Andromeda. Из дня сегодняшнего, мы можем вспомнить сотни разгромных материалов и историй про перезагрузку игры и новую вселенную. Это была не игра на 11 из 10 и не целилась в нишу проектов обязательных для ознакомления, но шквал негатива был в сотни раз больше нормы. Но вспоминаю игру не из-за этого. Ни в одном разборе не было упоминаний про вырезанный кварианский ковчег, про виды аванпостов, бессмысленный крафт. Ни в одном обзоре не было ни единого упоминания действительно крупных косяков.

Источник: Mass Effect: Andromeda © Electronic Arts / BioWare

Вы прямо сейчас можете просмотреть абсолютно все первые обзоры – и там не будет ни единого упоминания недостатков игры за пределами первой планеты. Сегодня никого не интересует качество проекта – нужно попасть в тренд и срубить просмотры. Цели принципиально изменились.

Cyberpunk 2077 – единственный проект на моей памяти, который смог пережить шквал «нижнего интернета» и переломить ситуацию – большинство закрывает историю и прекращает поддержку. А это прямые убытки, когда не самые худшие разработчики идут на мороз. Подобная ситуация заставляет разработчиков меньше рисковать и выпускать безопасные проекты.

Игры-сервисы и устаревание оборудования

У моего ребенка прямо сейчас стоит системный блок на i7-6700 и GTX 1050 – древнее железо из каменного века. Но с подобным оборудованием нет никаких вопросов. Roblox, Minecraft, Genshin Impact, Palworld, Fortnite, Stardew Valley – хватает с запасом и еще остается. Или пример с популярностью PlayStation 4 – морально устаревшая на старте консоль, до сих пор пользуется огромной популярностью. У подавляющего числа геймеров нет необходимости обновлять железо. GTA V Online уже 12 лет работает на «калькуляторах», и все довольны.

Студии целятся на широчайший охват и вынуждены оптимизировать свои проекты под бесконечную «вилку» производительности между младшим и старшим оборудованием. Лишние траты на пустом месте.

Стоимость разработки нового железа

Еще один кризис в игровой отрасли. Дело в том, что разработка более сложного устройства требует больших вливаний и это движение по экспоненте. Разработать чип на 278 млн транзисторов (NVIDIA GeForce 7950 GT) и на 92 200 млн транзисторов (NVIDIA GeForce RTX 5090) – две принципиально разные задачи. Но это только цветочки. Ягодки начинаются, когда видеокарты нужно продать. Стоимость продукта состоит из затрат на его разработку и затрат на производство. Раньше издержки на создание распределялись на сотни миллионов видеокарт, теперь они выросли, но продажи самих устройств в численном выражении упали. То есть, наценка из-за разработки на одну карту увеличилась. А теперь добавьте, что многие разработчики игр для окупаемости своих проектов нацелены на максимальный охват, и нет необходимости брать новые видеокарты по завышенной стоимости. Это еще один ком, за долгие годы упора в технологический тупик.

Нейрослоп и уклон в алгоритмы генерации

Разработчики видеокарт, в нашем случае NVIDIA, ищут альтернативные технологии для увеличения продаж и уходят в оптимизацию производства. RT и тензорные ядра – это тот самый Грааль, элементарные ASIC с относительно низкой стоимостью разработки и внедрения. Вместо повышения производительности и усложнения архитектуры нам подсовывают примитивные технологии с легкой масштабируемостью. Последние четыре поколения видеокарт в «сырой» вычислительной мощности практически не меняются – основной прирост дают ASIC для простых вычислений двух с половиной функций. По непроверенной информации, в 6000-й серии практически весь дополнительный транзисторный бюджет уйдет на RT и тензорные ядра.

Продвижение нейросетей – это золотая жила, где разработка стократно покрывается выхлопом. Геймеров заставляют платить за функции, которые используются в двух с половиной играх.

Подорожание памяти и сопутствующих компонентов

Из сегодняшнего дня трудно прогнозировать будущее, но формирующийся тренд пугает. Суть в том, что уже сформировалась программа на строительство объектов до 2030 года. Но база состоит в том, что с 2032 года начнется волна переоборудования объектов, которые вводятся в строй в этом году. То есть дефицит в полупроводниковой отрасли может не закончиться. Производителям выгодно поддерживать высокий спрос на свои товары, и может оказаться так, что к окончанию бума ИИ, цены не вернутся в свое базовое состояние. Космическая стоимость и недоступность части компонентов для обыденных вещей, станут нормой.

Послесловие

Игровая отрасль катится к своему обрыву. Слишком большие бюджеты на разработку игр и погоня за реализмом изгоняют творчество и привлекательность новых проектов. Огромные затраты на продвижение не соответствуют качеству выходящих материалов. Нижний интернет получил способы монетизации своего мнения, и его целью является не истина, а просмотры. Онлайн и длительная поддержка подсаживают геймеров на однообразные продукты без изюминки и отучают платить за железо. Производители оборудования оказались зажатыми между отсутствием реального спроса и возможностью впаривать ширпотреб. Венцом творения стали новые тенденции в облапошивании широких масс красивыми формулировками и обязательным подсаживанием на онлайн-сервисы.

