Мечта любого геймера – запускать игры на большом экране с высокой частотой кадров и кристально чистой картинкой. Маркетинг и крупные корпорации заполоскали мозги обычным работягам, и они не понимают, что не всё то золото, что блестит. DLSS и FSR – это не технологии будущего, а переименование давно известных методов улучшения изображения. Апскейл и удвоение частоты кадров существуют больше 20 лет, но известными стали только с приходом больших денег. То, что для консольных геймеров долгие годы было обыденностью, пользователи персональных компьютеров видят как передовые технологии. Но пришло время исправлять ситуацию и показать все стороны данной медали.

Предисловие

реклама





Данный материал пишу для себя, как шпаргалку, чтобы не забыть. Всё ниже сказанное – это базовая инструкция, о которой не говорят в интернете. Понятная вещь для консольного геймера, но далёкая от ПК-бояр. Современные блогеры забывают: игровые консоли – это не отдельное устройство в вакууме, а комплекс из нескольких устройств. Чем лучше сможешь подобрать комплект, тем шире и качественнее будут возможности. Для современной PS5 вопрос мало актуален, но для эпохи восьмого и в особенности седьмого поколения – must have.

Величие Xbox 360 и особенности PlayStation 3

Microsoft с особой любовью подошла к своему устройству и осчастливила его некоторыми передовыми технологиями. Помимо космической производительности за вменяемые деньги, у гаджета отличный механизм улучшения изображения собственными силами. «Коробокс» великолепно обрабатывал картинку и мог вытворять различные кульбиты. В то же время у Sony вопрос постобработки изображения не был проработан вовсе. Каждый издатель изворачивался, как ему печень позволяла.

На фото ниже игра Assassin’s Creed IV: «Чёрный флаг». В базовом варианте по умолчанию игра выводит изображение в 1280×720. Стандартное разрешение без видимых минусов.

реклама





Но если зайти в настройки самой консоли и немного пошаманить, принудительно включить только 1080p, то ситуация меняется. Фото делал на телефон, и картинка получилась немного смазанной, но реальная прорисовка и заметно улучшилась.

Число пикселей между двумя вариантами практически не изменилось: с 1280×720 произошёл переход в 960×1080, а вот алгоритмам апскейлинга работы поубавилось. Примитивные технологии с подобным справляются намного лучше – без «замыливания».

реклама





В принудительном режиме многие игры отлично чувствуют себя в более высоком разрешении, если из них не выжимали все соки. Проекты полностью воспроизводятся в современном 1920×1080 без просадок.

Технологии древних и принципы работы телевизора

Современное поколение мало знает о технологиях и сутками сидит, уткнувшись в телефон, но некоторое время назад существовало телевидение и устройства воспроизведения эфирного сигнала. У отрасли была глобальная проблема – диагональ экрана и разрешение росли семимильными шагами, а качество сигнала отставало на десятилетия.

Представьте, что вы взяли себе экран в 65 дюймов с 4K-разрешением, а ваш провайдер работает в стандартном DVB-T2 формате. За аббревиатурой скрывается разрешение картинки 720×576 или 576i. У кабельных операторов в 2026 году половина эфира до сих пор транслируется в формате прошлого тысячелетия. Ниже скриншот от моего домашнего провайдера. В разрешении 4K только один пункт, половина – в 720p, а остальное – в 576i.

реклама





Подобная картинка на огромном экране будет выглядеть откровенным «мылом», если не заниматься upscaling. Сегодня в подавляющем большинстве телевизоров стоят отдельные чипы, улучшающие изображение.

DLSS и FSR в современных видеокартах

Я отброшу последние версии технологий с генерацией кадров и дорисовыванием объектов, которых нет в исходной картинке, а остановлюсь исключительно на растягивании изображения и устранении артефактов. Оказывается, подавляющее число маркетинговых технологий для видеокарт уже существовало в сфере телевидения долгие 15–20 лет. Производители телевизоров столкнулись с проблемой качественной картинки давным-давно и годами работали над решением данного вопроса.

В последние годы случилась парадоксальная ситуация. Заслуги NVIDIA, Intel, AMD возносят до небес, а про реальных новаторов и первопроходцев забывают. Скажу больше: подавляющее число геймеров даже не подозревает, что телевизоры самостоятельно способны качественно улучшать изображение с 720p до 2160p, убирать «лесенки» и создавать картинку, приятную для глаз.

Не все телевизоры одинаково полезны

У меня в зале стоит относительно старый экран из далёкого 2018 года – Samsung UE55NU7120UXRU, большая бюджетная бандура под мои скромные запросы. Геймеры часто спорят о консолях и персональных компьютерах: мол, у одних есть стабильная частота кадров, высокое разрешение, технологии из космической эры, а другие страдают. Диванные эксперты в курсе всего и вся, связанного с железом. Но на примере моего телевизора никто не сможет ответить, какой чип обработки в нем установлен, какие ещё существуют и чем они отличаются.

В том же году выходили телевизоры:

UE55NU8000UXRU – мог дорисовывать промежуточные кадры, поддерживал технологию FreeSync, имел низкий input lag.

QE55Q6FNAUXRU – помимо новой матрицы имел более быстрый процессор, что улучшал апскейл и отклик. Чип понимал отличия между небом и кожей человека и мог подстраивать изображение и цветность.

QE55Q9FNAUXRU – флагман того года умел плясать, вышивать и квартиру убирать.

Только в 2018 году корейцы устанавливали пять разных чипов в свои продукты, где разница в производительности между крайними составляла около 20 раз. Возможности между базовой и топовой моделью в плане обработки изображения отличались в разы.

DLSS и FSR против современных телевизоров

Тут интересный момент, так как большинство сравнений в интернете идёт по принципу «самые передовые технологии в 2,5 играх» против массового продукта на все случаи жизни. Улучшение картинки на телевизоре работает всегда и везде – на 7 из 10 (в топовых изделиях) без артефактов, гостинга, «замыливания», с пониманием сцены, освещённости, художественной задумки. Технологии NVIDIA и AMD напрямую зависят от разработчиков: если он не добавил трассировку пути в Hollow Knight: Silksong, то влияние GeForce будет нулевым.

Самое интересное в последних веяниях – производители оборудования также принялись использовать маркетинг от IT-гигантов. Samsung NQ8 AI Gen3 или LG Alpha 11 (α11) AI с удовольствием используют название «искусственного интеллекта».

mCable Gaming Edition и редкие аналоги

Чудо-юдо рыба-кит для очень узкой аудитории со специфическими задачами и возможностями. Чуть ранее мы узнали, что во всех телевизорах присутствует процессор для обработки изображения с возможностью корректного масштабирования картинки. Но есть нюанс: если вы хотите поиграть в PlayStation 3, то не будете покупать телевизор ради пары игр с оптимальным процессором. Есть большое число геймеров, которые предпочитают проводить время за обычным монитором, где чип отсутствует как класс.



Именно в этот момент появляется отдельный вид устройств для обработки изображения. Есть решения, специально заточенные под определённые функции, есть универсальные – с широким кругом возможностей.







Источник: Пресс-материалы Marseille Inc.





Вот только цена на них улетает в космос. Минимальная стоимость стартует с $80 и уходит в бесконечность. Причём эффект работы не всегда заметен и осязаем. Есть несколько тестов от уважаемых людей, но восторга в их словах неслышно. Единственный плюс данного типа устройств – минимальное время задержки. Простой алгоритм обработки минимально влияет на общую производительность.

Чипы для улучшения изображения и их места обитания

Достоверно известно, что телевизоры, особенно топовые модели, способны магическим образом заворачивать неприглядное поделие в красивую обёртку и выдавать отличный результат. Тут вам и улучшенное освещение, и дорисовывание кадров, и работа со светом, и игра с резкостью, и сглаживание острых углов, и устранение «лесенок». Но есть небольшой нюанс – покупать крыло от самолёта хотят не все.

Есть отдельные устройства. Снова с особенностью – они слишком узкоспециализированные и предоставляют минимум функций. Устройства для избранных, точно знающих, чего они хотят и с какой целью приобретают технику. Скажу больше – платить $80–$200 за улучшение картинки на 10% – совсем невыгодное предложение.

Есть ещё четыре неочевидных вида устройств, которые могут принимать цифровой сигнал в 720p и качественно растягивать его по передовым алгоритмам с обработкой до разрешения 4K:

AV-ресиверы в домашних кинотеатрах.

Blu-ray-приводы.

Медиаприставки.

Консоли Xbox One X.

Об этих видах устройств редко говорят, но в них часто устанавливаются передовые чипы для улучшения изображения, и одной из функций значится растягивание картинки по передовым алгоритмам.

Апскейлер через AV-ресиверы в домашних кинотеатрах

Буду краток – слишком дорогое удовольствие. Профессиональные варианты с передовыми чипами даже 15-летней давности стоят космических денег. Упоминаю данное устройство как факт существования. Хорошие и дешёвые модели моментально улетают в закрома перекупов, а остальные стартуют с $300 за минимально возможный вариант без обвеса. Передовые решения стоят от $2000 и мало сочетаются с бюджетными играми.

Blu-ray-приводы в 2026 году

Наверное, самый рабочий вариант из существующих. Устройства морально устарели, и топовые модели с мощными чипами прошлых лет часто отдают за бесценок. Буквально вчера просматривал местную барахолку и нашёл три варианта до $50. Очень странный гаджет, который с двух ног ворвался в индустрию и точно так же быстро исчез с поля зрения.

Надо уточнить, что не все модели подходят под наш вопрос. 90% устройств шли как самые бюджетные проигрыватели и на борту несли минимум функций и возможностей. Устройств с двумя HDMI (один вход, второй выход) совсем немного, но они есть. Модели на заре эры UHD 4K отлично справляются с поставленными задачами. Свежие элитарные варианты покупают продвинутые пользователи, и за косарь подобное не отдадут.

Медиаприставки и ТВ-боксы

Теоретически в современных устройствах стоят мощные чипы обработки изображения: они лучше, чем в бюджетных моделях телевизоров, и способны производить качественную обработку картинки перед выводом на экран. Но ситуация усугубляется тем, что большинство подобных изделий идут от маленьких подвальных контор из Поднебесной. Кто и что там впихнул – только богу известно. Более того, имеющийся вход от внешнего источника не означает, что сигнал будет обработан, а не пройдёт насквозь сразу к экрану без вмешательства.

Игровые консоли Xbox One X

Уникальная функция, о которой все забыли, – подключение внешнего источника видеосигнала и воспроизведение на самой консоли. Так как устройство самостоятельно выводит изображение в 4K, все внешние сигналы оно автоматически масштабирует до нужного разрешения. Изначально функция была рассчитана на подключение домашнего кинотеатра с автоматическим апскейлом картинки, но она не прижилась и осталась невостребованной. В новых Xbox Series от неё избавились.

Забытая консоль Xbox One X – единственное устройство, которое может улучшать изображение от старых источников без танцев с бубном. Ниже скриншот, где я запускаю эксклюзивного «Кукловода» с PS3 на Xbox One X.

Снова фотография сделана обычным телефоном, но стоит иметь в виду, что PS3 запускает тайтл в 720p, а всё остальное – в честных 4K. Явного мыла (мелкий шрифт), как при прямом подключении, не наблюдается. Из минусов – увеличенный отклик, хотя во время тестов я его так и не обнаружил.

Послесловие

Мир оказался в интересной ситуации. С одной стороны выходят новые технологии DLSS и FSR, чтобы спасти игры от пресловутых 720p и 30 кадров в современных релизах, а с другой – геймеры ворчат, что PS3 морально устарела. Мне не понятно – где та грань, что разделяет одно и то же на два разных лагеря? Почему в одном случае фу-фу-фу, а в другом – дайте две с горочкой? При должном умении и небольшой ловкости рук всегда можно получить приемлемый результат.