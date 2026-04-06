Раньше было лучше. Игры эпохи PS3 и Xbox 360 были настоящими и не пытались угодить всем и каждому. Игры с душой, с авторским видением и особенностями понимания окружающего мира. Творцы творили, а не создавали продукт. Были свои шедевры и грустные истории, но всё было настоящим и для геймеров. Если нужно сказать пару крепких словечек – это будет сделано. Цензура имела свой вес, но если ты создавал шедевр для определённой целевой аудитории, то ограничения не имели значения. Сегодня создают фастфуд для максимально широкой аудитории. Попытка угодить всем и каждому делает игры серыми, пресными и без изюминки. А иногда так хочется посмотреть на что-то приятное и сдобренное смачной шуткой.

Источник: промо-арт к игре Duke Nukem Forever

В 2013 году в мире видеоигр произошла тихая революция, о которой редко говорят в массовых средствах массовой информации. Многие геймеры думают о NEXT-gen и удивительных возможностях, но никто не вспоминает, что за новой графикой стоят заметно выросшие бюджеты. В эпоху PS3 и Xbox 360 суммы на разработку в $15–20 млн считались внушительными. Например, первый Gears of War стоил около $12 млн, в то время как Gears of War 5 уже перевалила за $100 млн. Вместе со стоимостью разработки выросли и рекламные бюджеты. Для окупаемости блокбастеров теперь нужно распространить в 4–5 раз больше копий, чем раньше. Стандартной фанатской базой и поклонниками уже не обойдешься.

Из простого события вытекают последствия – дорогие игры должны подходить массовой аудитории. Проекты обязаны соответствовать цензуре и ограничениям в разных странах. Получить максимально высокий рейтинг «Только для 18+» – это приговор для крупнобюджетного проекта. Смягчение авторского видения и художественное выпиливание фансервиса массово коснулись многих игр с небольшой целевой аудиторией. Только мощные блокбастеры уровня GTA VI могут не думать о продажах для массового геймера, остальные стараются не рисковать.

Объективизация в играх эпохи PS3 и Xbox 360

Эра с 2005 по 2013 год стала золотым временем, когда создатели контента не стеснялись человеческого естества. Были свои перегибы, но в большинстве случаев все находилось в рамках приличия. Иногда камера опустится ниже положенного, или слово вырвется из контекста, или движения героя будут слегка неестественными. Случаев много, и все это было нормой. Ниже скриншот из игры без подписи – думаю, 99% геймеров смогут не только опознать игру, но и понять, чьи волнительные формы мы наблюдаем.

Возрастное цензурирование игр

Тонкий инструмент с большим числом нюансов. Многие платформодержатели держатся за свой имидж «семейного досуга» и стараются не допускать откровенные игры с неправильным посылом. Возрастная группа от 3 до 18 лет составляет до половины активных пользователей. Более того, платформодержатели стараются поддерживать определенную атмосферу, чтобы подцепить и привязать аудиторию в раннем возрасте – тонкая игра на длинной дистанции. Из-за такого подхода многие проекты 18+ прячутся с глаз долой и сильно проседают в продажах. Покупатели в большинстве своем – это поклонники и фанаты жанра.

Цензура в Японии

Я не просто так вынес в название игровую консоль PlayStation 3, хотя многие проекты выходили на других платформах. Дело в том, что в Стране восходящего солнца цензура сильно отличается от европейской. Многие игры с объективизацией получают рейтинг «D» (17 лет), хотя откровенных сцен там намного больше, чем в других странах. Самураи не считают акценты на женском теле чем-то выходящим за рамки приличия. Более того, в японских версиях часто присутствуют дополнительные материалы с особым контентом. Так как жители островного государства не пользовалось Xbox 360, многие специфические игры имеют только версию для данного региона в формате PS3.

Shadows of the Damned

Самый яркий представитель, где сочетаются пошлые шутки, объективизация «принцессы в беде» и туалетный юмор брутального главного героя. С одной стороны – игра на троечку, с другой – великолепная атмосфера и чувство цельности. Главный герой со своим демоном-помощником отправляется в ад, чтобы спасти любимую. Игра пропитана фаллическими символами и толстыми намеками. После пресных проектов последнего времени выглядит чем-то необычным.

Обложка японского и европейского издания – для понимания акцентов и того, на что стоит обратить внимание.

Источник: фото обложек японского и американского изданий игры Shadows of the Damned (PS3) с площадки Reddit

Onechanbara Z: Kagura With Nonno

Еще один яркий представитель серии игр с объективизацией главных героинь. Кромсать зомби очень весело, особенно с полуодетой барышней в особом наряде. И снова игра не хватает звезд с неба, но вышло несколько продолжений – аудитория с удовольствием берет даже простые проекты.

Это та самая версия игры исключительно для Японии. В ней добавили нового персонажа и несколько откровенных нарядов. В европейской версии интересных тем и так было достаточно.

Источник: фото обложки игры Onechanbara Z: Kagura (With NoNoNo!) с площадки Mercari

Catherine

Одна из лучших игр для седьмого поколения игровых консолей. Смесь визуальной новеллы, головоломки и психологического триллера. С одной стороны – ничего привлекательного, но как начинаешь играть, за уши не оторвать. В 2019 году вышел ремейк для всех платформ с дополнительной девушкой. Atlus умеет создавать на пустом месте что-то необычное и с четкой объективизацией персонажей. Девушки тут не только для фансервиса, но и органично вплетены в историю. В режиме визуальной новеллы темы 18+ раскрываются в полном объеме.

Источник: официальные обои к игре Catherine (2011) с сайта компании Atlus

Drakengard 3

Пару лет назад вышла Stellar Blade, где у героини были изящные формы и приятные изгибы. Одним из главных дополнений для игры стала 2B из вселенной NieR. Обе франшизы активно эксплуатируют фансервис и своих главных героинь.

Источник: промо-арт к дополнению Twin Expansion Pack для игры Stellar Blade

Но у данного безобразия был прародитель – Таро Ёко и вселенная Drakengard. Малоизвестная и многими позабытая вселенная с огромным лором. Здесь пошлые шутки и объективизация – это не декорации и фансервис, а часть геймплея. Главные сюжетные повороты четко и понятно объясняются речами Фрейда. Образы и действия не являются притянутыми за уши, а следуют правилу «Что естественно, то не безобразно».

Источник: официальный арт к игре Drakengard 3 (в Японии — Drag-On Dragoon 3) от компании Square Enix





No More Heroes: Heroes’ Paradise

Это расширенное переиздание для Nintendo Wii с дополнительным контентом и обилием «шуток за 300», а также кучей вульгарных действий, слов и намеков. Не все смогут понять чисто японский юмор. Женские персонажи жестко доминируют над главным протагонистом и подчеркнуто объективизированы для целевой аудитории. Это тот случай, когда в версии для PS3 заметно больше контента с более откровенными нарядами, чем в других версиях. Более того, европейские издания идут с рейтингом 18+, а самураи могут наслаждаться игрой с более раннего возраста и более полным, интересным контентом.

Источник: фото обложки игры No More Heroes: Heroes' Paradise (версия для PlayStation 3) с площадки eBay

Bayonetta

Классика жанра. Третья сторона одного вопроса. Три игры (Drakengard 3, No More Heroes: Heroes’ Paradise, Bayonetta) с разным контекстом и пониманием одного и того же. Везде есть уклон в откровенные формы и пошлое содержание, но везде он преподнесен по-разному. Bayonetta – это понятный европейский стиль без лишнего лоска и двусмысленности: голливудский размах и простота восприятия. Массовый продукт для неискушенного геймера. Дорого, богато, за большие деньги.

Источник: скриншот из игры Bayonetta (2009) от компании SEGA

Ninja Gaiden Sigma 2

В этом месте думал разместить Dead or Alive Xtreme 2, но на PS3 она не выходила. Легендарная серия игр от Team Ninja с особенной, специально созданной физикой груди. Одна из немногих серий, где данному аспекту женской красоты добавили отдельные свойства. Сам файтинг Dead or Alive 5 упоминать не хочется, так как он не особо интересен за пределами фанатского сообщества, а вот про Ninja Gaiden Sigma 2 стоит сказать.

Серия Ninja Gaiden и серия Dead or Alive существуют в одной вселенной, и особенности одной аккуратно распространяются на другую. Но в Ninja Gaiden Sigma 2 пошли дальше. Физика груди главных героинь завязана на гироскоп DualShock 3 – потряси геймпад и увидишь чудо.

Источник: официальный арт к игре Ninja Gaiden Sigma 2 от компании Koei Tecmo

South Park: The Stick of Truth

Не мог пройти мимо данного проекта. С одной стороны, в нем нет объективизации, зато пошлых шуток и мыслей 18+ на квадратный метр истории больше, чем в любом другом проекте, выходящем на игровых консолях. Объем нецензурщины настолько велик, что это единственная игра, где за слова дали рейтинг 18+ в большинстве стран мира.

Источник: фото обложки и диска игры South Park: The Stick of Truth (версия для PlayStation 3) с площадки eBay

Послесловие

Сегодня многие геймеры радуются современной индустрии. Новым проектам с необычными технологиями. Вместо обсуждения сюжета и главных героев говорят о графике и дальности отрисовки. А ведь было время и мы не стеснялись слов на букву "Ж" и с удовольствием обсуждали особенности залихвацкие шутки главных героев.