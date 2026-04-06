Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3

Когда бюджеты не диктовали правила, разработчики могли рисковать – добавлять лишнее, спорное, абсурдное, но именно эта «изюминка» и создавала узнаваемый характер игр той эпохи.
Раньше было лучше. Игры эпохи PS3 и Xbox 360 были настоящими и не пытались угодить всем и каждому. Игры с душой, с авторским видением и особенностями понимания окружающего мира. Творцы творили, а не создавали продукт. Были свои шедевры и грустные истории, но всё было настоящим и для геймеров. Если нужно сказать пару крепких словечек – это будет сделано. Цензура имела свой вес, но если ты создавал шедевр для определённой целевой аудитории, то ограничения не имели значения. Сегодня создают фастфуд для максимально широкой аудитории. Попытка угодить всем и каждому делает игры серыми, пресными и без изюминки. А иногда так хочется посмотреть на что-то приятное и сдобренное смачной шуткой.

Источник: промо-арт к игре Duke Nukem Forever

В 2013 году в мире видеоигр произошла тихая революция, о которой редко говорят в массовых средствах массовой информации. Многие геймеры думают о NEXT-gen и удивительных возможностях, но никто не вспоминает, что за новой графикой стоят заметно выросшие бюджеты. В эпоху PS3 и Xbox 360 суммы на разработку в $15–20 млн считались внушительными. Например, первый Gears of War стоил около $12 млн, в то время как Gears of War 5 уже перевалила за $100 млн. Вместе со стоимостью разработки выросли и рекламные бюджеты. Для окупаемости блокбастеров теперь нужно распространить в 4–5 раз больше копий, чем раньше. Стандартной фанатской базой и поклонниками уже не обойдешься.

Из простого события вытекают последствия – дорогие игры должны подходить массовой аудитории. Проекты обязаны соответствовать цензуре и ограничениям в разных странах. Получить максимально высокий рейтинг «Только для 18+» – это приговор для крупнобюджетного проекта. Смягчение авторского видения и художественное выпиливание фансервиса массово коснулись многих игр с небольшой целевой аудиторией. Только мощные блокбастеры уровня GTA VI могут не думать о продажах для массового геймера, остальные стараются не рисковать.

Объективизация в играх эпохи PS3 и Xbox 360

Эра с 2005 по 2013 год стала золотым временем, когда создатели контента не стеснялись человеческого естества. Были свои перегибы, но в большинстве случаев все находилось в рамках приличия. Иногда камера опустится ниже положенного, или слово вырвется из контекста, или движения героя будут слегка неестественными. Случаев много, и все это было нормой. Ниже скриншот из игры без подписи – думаю, 99% геймеров смогут не только опознать игру, но и понять, чьи волнительные формы мы наблюдаем.

Возрастное цензурирование игр

Тонкий инструмент с большим числом нюансов. Многие платформодержатели держатся за свой имидж «семейного досуга» и стараются не допускать откровенные игры с неправильным посылом. Возрастная группа от 3 до 18 лет составляет до половины активных пользователей. Более того, платформодержатели стараются поддерживать определенную атмосферу, чтобы подцепить и привязать аудиторию в раннем возрасте – тонкая игра на длинной дистанции. Из-за такого подхода многие проекты 18+ прячутся с глаз долой и сильно проседают в продажах. Покупатели в большинстве своем – это поклонники и фанаты жанра.

Цензура в Японии

Я не просто так вынес в название игровую консоль PlayStation 3, хотя многие проекты выходили на других платформах. Дело в том, что в Стране восходящего солнца цензура сильно отличается от европейской. Многие игры с объективизацией получают рейтинг «D» (17 лет), хотя откровенных сцен там намного больше, чем в других странах. Самураи не считают акценты на женском теле чем-то выходящим за рамки приличия. Более того, в японских версиях часто присутствуют дополнительные материалы с особым контентом. Так как жители островного государства не пользовалось Xbox 360, многие специфические игры имеют только версию для данного региона в формате PS3.

Shadows of the Damned

Самый яркий представитель, где сочетаются пошлые шутки, объективизация «принцессы в беде» и туалетный юмор брутального главного героя. С одной стороны – игра на троечку, с другой – великолепная атмосфера и чувство цельности. Главный герой со своим демоном-помощником отправляется в ад, чтобы спасти любимую. Игра пропитана фаллическими символами и толстыми намеками. После пресных проектов последнего времени выглядит чем-то необычным.

Обложка японского и европейского издания – для понимания акцентов и того, на что стоит обратить внимание.

Источник: фото обложек японского и американского изданий игры Shadows of the Damned (PS3) с площадки Reddit

Onechanbara Z: Kagura With Nonno

Еще один яркий представитель серии игр с объективизацией главных героинь. Кромсать зомби очень весело, особенно с полуодетой барышней в особом наряде. И снова игра не хватает звезд с неба, но вышло несколько продолжений – аудитория с удовольствием берет даже простые проекты.

Это та самая версия игры исключительно для Японии. В ней добавили нового персонажа и несколько откровенных нарядов. В европейской версии интересных тем и так было достаточно.

Источник: фото обложки игры Onechanbara Z: Kagura (With NoNoNo!) с площадки Mercari

Catherine

Одна из лучших игр для седьмого поколения игровых консолей. Смесь визуальной новеллы, головоломки и психологического триллера. С одной стороны – ничего привлекательного, но как начинаешь играть, за уши не оторвать. В 2019 году вышел ремейк для всех платформ с дополнительной девушкой. Atlus умеет создавать на пустом месте что-то необычное и с четкой объективизацией персонажей. Девушки тут не только для фансервиса, но и органично вплетены в историю. В режиме визуальной новеллы темы 18+ раскрываются в полном объеме.

Источник: официальные обои к игре Catherine (2011) с сайта компании Atlus

Drakengard 3

Пару лет назад вышла Stellar Blade, где у героини были изящные формы и приятные изгибы. Одним из главных дополнений для игры стала 2B из вселенной NieR. Обе франшизы активно эксплуатируют фансервис и своих главных героинь.

Источник: промо-арт к дополнению Twin Expansion Pack для игры Stellar Blade

Но у данного безобразия был прародитель – Таро Ёко и вселенная Drakengard. Малоизвестная и многими позабытая вселенная с огромным лором. Здесь пошлые шутки и объективизация – это не декорации и фансервис, а часть геймплея. Главные сюжетные повороты четко и понятно объясняются речами Фрейда. Образы и действия не являются притянутыми за уши, а следуют правилу «Что естественно, то не безобразно».

Источник: официальный арт к игре Drakengard 3 (в Японии — Drag-On Dragoon 3) от компании Square Enix


No More Heroes: Heroes’ Paradise

Это расширенное переиздание для Nintendo Wii с дополнительным контентом и обилием «шуток за 300», а также кучей вульгарных действий, слов и намеков. Не все смогут понять чисто японский юмор. Женские персонажи жестко доминируют над главным протагонистом и подчеркнуто объективизированы для целевой аудитории. Это тот случай, когда в версии для PS3 заметно больше контента с более откровенными нарядами, чем в других версиях. Более того, европейские издания идут с рейтингом 18+, а самураи могут наслаждаться игрой с более раннего возраста и более полным, интересным контентом.

Источник: фото обложки игры No More Heroes: Heroes' Paradise (версия для PlayStation 3) с площадки eBay

Bayonetta

Классика жанра. Третья сторона одного вопроса. Три игры (Drakengard 3, No More Heroes: Heroes’ Paradise, Bayonetta) с разным контекстом и пониманием одного и того же. Везде есть уклон в откровенные формы и пошлое содержание, но везде он преподнесен по-разному. Bayonetta – это понятный европейский стиль без лишнего лоска и двусмысленности: голливудский размах и простота восприятия. Массовый продукт для неискушенного геймера. Дорого, богато, за большие деньги.

Источник: скриншот из игры Bayonetta (2009) от компании SEGA

Ninja Gaiden Sigma 2

В этом месте думал разместить Dead or Alive Xtreme 2, но на PS3 она не выходила. Легендарная серия игр от Team Ninja с особенной, специально созданной физикой груди. Одна из немногих серий, где данному аспекту женской красоты добавили отдельные свойства. Сам файтинг Dead or Alive 5 упоминать не хочется, так как он не особо интересен за пределами фанатского сообщества, а вот про Ninja Gaiden Sigma 2 стоит сказать.

Серия Ninja Gaiden и серия Dead or Alive существуют в одной вселенной, и особенности одной аккуратно распространяются на другую. Но в Ninja Gaiden Sigma 2 пошли дальше. Физика груди главных героинь завязана на гироскоп DualShock 3 – потряси геймпад и увидишь чудо.

Источник: официальный арт к игре Ninja Gaiden Sigma 2 от компании Koei Tecmo

South Park: The Stick of Truth

Не мог пройти мимо данного проекта. С одной стороны, в нем нет объективизации, зато пошлых шуток и мыслей 18+ на квадратный метр истории больше, чем в любом другом проекте, выходящем на игровых консолях. Объем нецензурщины настолько велик, что это единственная игра, где за слова дали рейтинг 18+ в большинстве стран мира.

Источник: фото обложки и диска игры South Park: The Stick of Truth (версия для PlayStation 3) с площадки eBay

Послесловие

Сегодня многие геймеры радуются современной индустрии. Новым проектам с необычными технологиями. Вместо обсуждения сюжета и главных героев говорят о графике и дальности отрисовки. А ведь было время и мы не стеснялись слов на букву "Ж" и с удовольствием обсуждали особенности залихвацкие шутки главных героев.

Теги

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B850 Tomahawk WIFI
1
Побеждаем кризис оперативной памяти
14
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 850W White
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
8
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 750W
4
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
1
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ
8
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Касперская назвала блокировку VPN угрозой для банковской и государственной инфраструктур
5
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
5
Госкорпорация Ростех представила привязной аэростат для борьбы с отсутствием мобильной сети
+
Разработчики RPCS3 улучшили эмуляцию процессора Cell консоли PS3 и добились прироста FPS до 7%
+
Тюнингованный шестидверный Ford F-450 Platinum на 11 мест продали в четыре раза дороже нового
+
Флагман КАМАЗ-54901 показали транспортникам на выставке в Санкт-Петербурге
+
Ядра Intel Coyote Cove P могут иметь производительность на такт выше по сравнению с AMD Zen 6
4
Российская ракета «Союз-5» с инновационным двигателем готовится к первому полёту в начале апреля
+
Стартап из США потратил четверть миллиарда долларов на ИИ-тракторы и уволил всех сотрудников
+
Телевизоры Samsung с ОС Tizen 8 получили обновление до Tizen OS 9 со множеством новых функций
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
Titan Army анонсировала 27-дюймовый монитор с двумя режимами работы и технологией DyDs 2.0
+
На Уральском заводе гражданской авиации строится цех изготовления литых деталей для авиадвигателей
+
NASA сообщает о подготовке экипажа Artemis II к пролёту мимо Луны
2
Технология нейронного сжатия текстур Nvidia снизила потребление VRAM в тестовой сцене почти в 7 раз
1
Легендарные пассажирские автобусы Ikarus 200 больше не эксплуатируются в Венгрии
+
Intel не увидела прорыва в процессоре ARM AGI и не считает его угрозой для x86
+
Ученые ИКИ РАН объявили о прекращении существования кометы C/2026 A1 при встрече с Солнцем
+
Дуров: 65 миллионов россиян продолжают ежедневно пользоваться Telegram
14
Bloomberg: Богатые китайцы покупают недвижимость в Зимбабве
+

Популярные статьи

«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
121
«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
+
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
+
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
1

