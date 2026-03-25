18 марта 2026 года для игровых консолей Sony PlayStation 3 вышло обновление прошивки 4.93. В обычных условиях – тривиальное событие, но в нашем случае игровое устройство официально поддерживается производителем в течение 20 лет. Среди компьютерной техники это уникальный случай поддержки потребительского устройства в истории. Хоть обновление и является минорным, с обновлением сертификатов, сам факт заставляет задуматься: огромная корпорация не ставит точку в жизненном цикле гаджета.

Когда меня спрашивают, почему японские самураи – лучшие, история с PS3 демонстрирует всё на деле, а не на словах. Sony не бросает своих массовых пользователей при первых сложностях, а следит за репутацией.

Неудачный релиз Cyberpunk 2077 в 2020 году

Громкое событие прошлого, о котором многие забыли. Уникальность ситуации была в том, что PlayStation была единственным платформодержателем, что снял игру с продажи из-за низкого качества. Многим может показаться, что поступок незначительный и на нём не стоит акцентировать внимание, но это мнение до оглашения цифр. Игра от поляков была самой ожидаемой в тот период и выходила в праздничный сезон. За первые 10 дней было отгружено около 13 млн копий. При стандартной ставке 30% Sony, как можно предположить, потеряла от $120 до $150 млн недополученной комиссии. На пустом месте. Просто потому, что это било по её репутации. Цифры не точные, но порядок отражает общую картину.

Большая корпорация ценит свою репутацию намного больше, чем сиюминутную выгоду.

Обновление для Xbox 360

Последнее минорное обновление для консоли Microsoft вышло в 2019 году. Тут стоит сделать уточнение, что в те годы также вышла FIFA 19, и устройство активно использовалось. Это не был заброшенный гаджет, как может показаться. В 2025 году для «коробокса» вышло свежее обновление спустя 6 лет после перерыва. Только версия прошивки не изменилась. Microsoft добавила рекламу на рабочий стол: «Покупайте Xbox Series S/X». Ноль доработок и офлайн-реклама. Имидж – ничто, деньги – всё.

Это пример того, как некоторые думают о своих пользователях.

Поддержка и актуальность Sony PlayStation 3 в 2026 году

С теоретической точки зрения держать лицензионную игровую консоль седьмого поколения не имеет никакого смысла. Все версии и модели игровой станции на любой прошивке подвержены модификации с бесплатным доступом к огромной библиотеке игр. Но – дьявол кроется в деталях.

Сегодня 90% всего игрового контента для PS3 скачивается с официальных серверов Sony. Пиратские устройства научились забирать официальный контент без проверки подлинности. Точнее, проверка происходит при запуске внутренними ключами, а те давно переработаны. Так что большинство любителей халявы всего в пару кликов используют лицензионный софт от самого платформодержателя. Очень удобно, если нет желания заморачиваться с «зелёным магазинчиком».

Отдельно стоит упомянуть онлайн-сервисы. Сегодня вы всё ещё можете поиграть в Destiny, GTA IV, Red Dead Redemption, Minecraft, Payday, Dragon's Dogma. Список огромный. Старые проекты, актуальные сегодня, всё ещё работают. Хоть онлайн и околонулевой, но вам никто не мешает собраться с друзьями и потусить. Это последняя консоль, в которой вы можете побегать в CoD без читеров и оплаты за онлайн.

Мультимедийные функции Sony PlayStation 3 в 2026 году

Всего лишь примерно три недели назад, 2 марта 2026 года, на «плоечке» перестал работать Netflix. Для понимания: мой телевизор 2009 года уже пять лет не способен работать с данным сервисом. А тут люди использовали гаджет как медиакомбайн. Большинство ресурсов уже отключили, так как игровая станция не поддерживает современные типы шифрования и обработки видеопотока, но вы всё ещё можете полистать YouTube, Amazon Prime Video и огромное число нелицензионного контента на правильных сервисах, причём без рекламы. Многие до сих пор используют устройство как мультимедийный центр.

Самый дешёвый Blu-ray проигрыватель

До недавнего времени я не знал об одной особенности игрового устройства третьей итерации. Изначально его продвигали как самый дешёвый проигрыватель для фильмов в сверхчётком разрешении. Но суть в том, что с 2015 года данный формат ушёл в небытие, и устройства для воспроизведения Blu-ray-дисков исчезли с полок магазинов. Тотальное засилье стриминга и громогласное возвеличивание Netflix отправили в небытие физические носители – массовый пользователь выбрал удобство вместо качества.

Крупные компании перестали выпускать качественные устройства, и PS3 снова стала тем самым спасательным кругом для многих эстетов. Хоть воспроизведение дисков и поддерживалось в новых консолях, они стоили в 3–4 раза дороже. То есть японское изделие дважды вошло в одну и ту же реку.

Культурный след PS3 и статус ретроконсоли

У меня до сих пор не поворачивается язык назвать PlayStation 3 ретроконсолью. Последние версии сошли с конвейера в 2017 году, а последний крупный релиз вышел в конце 2018 года. В это время уже существовал Ryzen и мир покоряли GTX 1060, а устройство всё ещё было на прилавках магазинов.

Оглядываясь назад и сравнивая с сегодняшним днём, видны разительные отличия прошлого и настоящего. Игры из индивидуального продукта превратились в сервисы, длительную поддержку и бесконечный конвейер донатных механик. Законченный продукт эволюционировал в ожидание постоянных обновлений. Если раньше игра на диске минимально отличалась от версии в цифровом магазине, то сейчас это два совершенно разных проекта. Принцип «и так сойдёт» сегодня стал превалирующим.

Эпоха Sony PlayStation 3 осуществила переход от игр ради геймплея к играм ради ощущений и эмоций. Творцы сумели совместить историю, картинку и правильную подачу. Атмосфера стала частью игрового процесса.

Седьмое поколение было про одиночные игры, где онлайн оставался лишь опцией. Сервисы существовали, но они составляли необязательную часть и никак не мешали наслаждаться процессом. Вариант «плати, чтобы побеждать» отсутствовал как класс. Создание рискованных AAA-проектов было нормой, а не исключением. Число экспериментов и свежих идей зашкаливало. Понятие «оптимизация» имело сакральное значение. Технические ограничения устройства рождали креативность подходов, а не костыли и DLSS.

Послесловие

PlayStation 3 – это яркое напоминание о том, какой должна быть современная игровая индустрия. Игры – это не отражение передовых технологий. Игры – это развлечение и источник эндорфинов. Именно третья игровая станция дарила нам любовь к играм, а не к свежим наработкам в сфере ИИ.

Сегодня я играю на PlayStation 3. Не в топовые AAA-мультиплатформенные проекты, а в нишевые релизы. На легендарном устройстве – огромная библиотека уникальных и самобытных проектов. Большое комьюнити и регулярные модификации поддерживают актуальность устройства на высоком уровне. Мезансцена топовых AAA-проектов исчезла как класс новых ощущений, а современные бюджетные релизы недалеко ушли от великого прошлого в плане графики.