Inthenews
Игроки Diablo 4 нашли способ стать практически неуязвимыми после обновления
После выхода патча 3.0.2 для Diablo 4 пользователи обнаружили комбинацию способностей, которая позволяет персонажам почти полностью игнорировать входящий урон

В свежем обновлении Diablo 4 разработчики из Blizzard Entertainment исправили несколько ошибок, включая проблему с легендарным свойством «Наковальня Глинна». После установки патча игроки заметили, что изменение привело к неожиданному эффекту и открыло доступ к новой мощной сборке.

Речь идет о параметре «Решимость», который увеличивает защиту персонажа. После исправления свойства игроки начали массово использовать экипировку с максимальным количеством стаков этой характеристики. В результате показатель стойкости у некоторых персонажей вырос до миллионов единиц.

Изображение: Blizzard Entertainment

На максимальном значении броска легендарное свойство даёт 4% снижения урона за каждый стак. При наличии пятидесяти и более зарядов персонаж получает защиту, которая делает его практически неуязвимым в бою. Пользователи уже применяют такую сборку на высоких уровнях сложности и при прохождении «Ямы».

Интерес к новой механике усилился после введения двенадцати уровней сложности «Мучения». На последних этапах игроки получают больше опыта, золота и редкого снаряжения, поэтому возможность выживать под любым уроном быстро стала популярной среди сообщества.

При этом пока неизвестно, считают ли разработчики такую механику ошибкой. Сама система накопления «Решимости» существовала и раньше, но именно после недавнего обновления, когда починили работу «Наковальни Глинна», её взаимодействие с этим свойством стало давать такой сильный эффект. Некоторые источники генерации зарядов также работают нестабильно, особенно во время сражений с боссами.

#diablo 4 #blizzard entertainment #патча 3.0.2 для diablo 4
Источник: tech.yahoo.com
