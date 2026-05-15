Xiaomi планирует провести мировой анонс смартфонов Xiaomi 17T и 17T Pro 28 мая. Новинки придут на смену линейке 15T и получат камеры Leica, а также мощные аккумуляторы.

Серия Xiaomi T традиционно выходит сначала на международном рынке, однако в этот раз появились детали, которые указывают и на возможную поддержку китайских версий устройств. Одновременно в сеть попали характеристики обеих моделей и предполагаемые цены.

Изображение: XimiTime.com

По данным XimiTime.com, глобальный дебют Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro состоится 28 мая. Новая линейка заменит актуальные модели Xiaomi 15T. В утечках также появились официальные рендеры устройств с обновленным блоком камер в стиле Leica.

Базовый Xiaomi 17T, по слухам, получит 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. Смартфон оснастят процессором MediaTek Dimensity 8500-Ultra, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и внутренней памяти до 512 ГБ стандарта UFS 4.1.

Версия Xiaomi 17T Pro предложит более крупный 6,83-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 144 Гц и чип MediaTek Dimensity 9500. Кроме того, устройство может получить аккумулятор на 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.

Обе модели делают ставку на мобильную съемку. Утечки упоминают телефотокамеру на 50 Мп с пятикратным оптическим зумом, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и фронтальную камеру на 32 Мп. Xiaomi 17T может использовать сенсор Light Fusion 800, а версия Pro — Light Fusion 950.

Предварительные цены начинаются от €749 (эквивалентно ≈₽ 64630 по курсу ЦБ РФ на 15.05.2026) за Xiaomi 17T и от €999 (эквивалентно ≈₽ 86200 по курсу ЦБ РФ на 15.05.2026) за Xiaomi 17T Pro. Также источники обнаружили в Mi Code поддержку китайских прошивок для обеих моделей, хотя серия T раньше ориентировалась прежде всего на глобальный рынок.