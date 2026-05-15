Global_Chronicles
Два космических аппарата впервые одновременно сняли обе стороны межзвездной кометы 3I/ATLAS
Аппараты Europa Clipper и Juice одновременно наблюдали межзвездную комету 3I/ATLAS с разных сторон. Ученые получили данные о составе газа и пыли вокруг объекта.

Комета 3I/ATLAS стала третьим подтверждкнным межзвкздным объектом, вошедшим в Солнечную систему. В конце прошлого года она прошла между двумя крупными межпланетными аппаратами – Juice Европейского космического агентства и Europa Clipper NASA, что дало астрономам редкую возможность согласовать наблюдения.

 

Изображение: NASA / ESA / Southwest Research Institute

По данным SwRI, ультрафиолетовые спектрографы UVS на Juice и Europa Clipper наблюдали комету 3I/ATLAS примерно в одно время. Когда комета проходила между двумя аппаратами, команды специалистов неформально согласовали график и смогли снять разные стороны кометы – оболочку из газа и пыли вокруг ядра. Спектрографы зафиксировали ультрафиолетовое излучение водорода, кислорода и углерода, которое появляется, когда молекулы газа распадаются на атомы под действием солнечного света.

SwRI отмечает, что Europa Clipper наблюдал ночную сторону кометы и показал область с заметным количеством рассеянной пыли, а Juice увидел дневную сторону, где доминирует светящийся газ. Такой набор данных дает исследователям возможность оценить распределение газа и пыли и соотнести их с положением кометы на орбите.

В пресс‑релизе подчеркивается, что по отношению сигналов, связанных с водяным льдом и диоксидом углерода, ученые смогут сравнить 3I/ATLAS с «обычными» кометами Солнечной системы. Это поможет понять, насколько похожи условия в системе, где сформировалась эта комета, на условия в окрестностях Солнца. SwRI называет координацию между командами Juice и Europa Clipper примером того, как совместные наблюдения разных миссий дают более полное представление о редких межзвездных объектах.

#3i/atlas #europa clipper #межзвездная комета #juice
Источник: swri.org
