Совсем недавно игра Subnautica 2 появилась в раннем доступе, что позволило энтузиасту YouTube-канала MxBenchmarkPC протестировать её на ПК, оснащённом процессором Intel Core i7-14700F, видеокартой GeForce RTX 5070 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600.
Тестовая сборка с указанными характеристиками обеспечила следующие показатели частоты кадров:
- 1080p, пресет Epic, DLAA – 50-60 fps
- 1080p, пресет Epic, DLSS 4.5 Quality – 80-90 fps
- 1080p, пресет Epic, DLSS 4.5 Quality, FG 2x – 130-140 fps
- 1080p, пресет Epic, DLSS 4.5 Quality, MFG 4x – 240-250 fps
- 1080p, пресет Epic, DLSS 4.5 Quality, MFG 6x – 360-370 fps
- 1440p, пресет Epic, DLAA – 40-50 fps
- 1440p, пресет Epic, DLSS 4.5 Balanced – 60-70 fps
- 1440p, пресет Epic, DLSS 4.5 Balanced, FG 2x – 100-110 fps
- 1440p, пресет Epic, DLSS 4.5 Balanced, MFG 4x – 170-180 fps
- 1440p, пресет Epic, DLSS 4.5 Balanced, MFG 6x – 260-270 fps
- 4K, пресет Epic, DLSS 4.5 Quality – 35-45 fps
- 4K, пресет Epic, DLSS 4.5 Performance – 45-55 fps
- 4K, пресет Epic, DLSS 4.5 Performance, FG 2x – 80-90 fps
- 4K, пресет Epic, DLSS 4.5 Performance, MFG 4x – 130-140 fps
- 4K, пресет Epic, DLSS 4.5 Performance, MFG 6x – 190-200 fps
В целом, GeForce RTX 5070 совместно с Core i7-14700F обеспечивает комфортные показатели частоты кадров в 1080p и 1440p даже без использования DLSS 4.5 и генерации кадров (FG/MFG), тогда как в 4K приходится применять данные технологии, чтобы достичь играбельного fps.
