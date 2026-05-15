Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Куба на грани энергетического коллапса: топливо закончилось – власти готовы принять помощь США
В Гаване свет дают лишь 2-4 часа в сутки. Президент Диас-Канель выразил готовность принять американскую гуманитарную помощь, но без политических условий, назвав блокаду главной причиной кризиса.

Островное государство столкнулось с наиболее серьёзным энергетическим коллапсом за многие годы. Выступая в программе Mesa Redonda на национальном телевидении, глава кубинского минэнерго Висенте де ла О Леви констатировал: запасы горючего на Кубе исчерпаны полностью. По его утверждению, в стране более нет ни мазута, ни солярки. Энергосистема сейчас держится исключительно на попутном газе, добываемом на местных промыслах, и незначительных объёмах собственной нефти.

Изображение: Nano Banana

Начиная с декабря минувшего года внешние поставки практически прекратились. Исключением стала всего одна партия из России объёмом порядка 100 тысяч тонн, которая прибыла с задержкой почти в четыре месяца. Однако этих ресурсов хватило лишь до начала мая, тогда как ежегодные потребности Кубы исчисляются миллионами тонн. В итоге мощности генерации упали более чем на 1,5 тысячи мегаватт, а в Гаване электричество отсутствует по 20-22 часа в день – свет включают всего на несколько часов между длительными отключениями.

Крайне тяжёлое положение дополняется изношенностью теплоэлектростанций. Финансирование отрасли долгие годы оставалось недостаточным, а дефицит запасных деталей привёл к тому, что оборудование выходит из строя почти ежедневно. «Теплоэлектростанции настолько изношены, что ломается абсолютно всё», — резюмировал министр. Местные власти тем не менее выводят отдельные агрегаты в ремонт, понимая, что полный отказ от обслуживания окончательно уничтожит оставшиеся мощности.

В этой обстановке президент страны Мигель Диас-Канель объявил о принципиальной готовности принять от США гуманитарную помощь. Однако, как подчеркнул кубинский лидер в своём аккаунте в X, такая поддержка должна строго соответствовать международным гуманитарным нормам и исключать любое политическое давление. «Если администрация США действительно намерена предоставить обещанные объёмы помощи, она столкнётся с благодарностью, а не с препятствиями», – написал он. Наиболее остро республика нуждается сейчас в топливе, продовольствии и лекарствах.

Ранее госдепартамент США сообщил о возможном выделении Гаване 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной поддержки. Комментируя это заявление, Диас-Канель назвал глубоко парадоксальным предложение о помощи от Вашингтона, который, по его словам, «планомерно и жёстко подвергает кубинский народ коллективному наказанию». Он отметил, что нынешний кризис «хладнокровно просчитан и искусственно создан», а по-настоящему действенным шагом стала бы отмена или серьёзное ослабление экономической блокады, а не разовые поставки.

#сша #энергетика #энергетический кризис #куба #блокада #поставка #энергетический дефицит #давление сша
Источник: m.business-gazeta.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
Региональный оппонент Китая успешно протестировал гиперзвуковой двигатель в течение 1200 секунд
Lenovo анонсировала рабочую станцию ThinkStation P4 на базе AMD Ryzen PRO 9000 и NVIDIA RTX PRO 6000
«Росатом» построит в Татарстане завод по производству углеродного волокна
В Замбии обнаружены первые признаки нового тектонического разлома Африки
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
Авторы Subnautica 2 подтвердили утечку игры и посоветовали её не запускать
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Мощное извержение подводного вулкана в Тихом океане дало подсказку по очистке атмосферы Земли
В Карелии испытают новую линейку лесных машин «Лесник-2» от КАМАЗа
Широкоформатный Galaxy Z Fold 8 Wide лишился 200‑Мп камеры и получил двойной 50‑Мп модуль
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
AMD подтверждает поддержку FSR 4.1 для RX 7000 через несколько недель и на RX 6000 в 2027 году
Обнаружен кристалл после ядерных испытаний 1945 года в США, не похожий ни на один известный образец
Авиаэксперт Олег Пантелеев: Ил-114-300 готов вдохнуть новую жизнь в региональные перевозки
Смартфоны линейки Nothing Phone (4a) уже поступили в продажу в магазинах DNS
В заливе Петра Великого нашли затонувший в 1906 году пароход
«Каратель: Последнее убийство» лидирует по рейтингу Rotten Tomatoes среди экранизаций героя Marvel

Популярные статьи

Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter