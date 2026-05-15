В Гаване свет дают лишь 2-4 часа в сутки. Президент Диас-Канель выразил готовность принять американскую гуманитарную помощь, но без политических условий, назвав блокаду главной причиной кризиса.

Островное государство столкнулось с наиболее серьёзным энергетическим коллапсом за многие годы. Выступая в программе Mesa Redonda на национальном телевидении, глава кубинского минэнерго Висенте де ла О Леви констатировал: запасы горючего на Кубе исчерпаны полностью. По его утверждению, в стране более нет ни мазута, ни солярки. Энергосистема сейчас держится исключительно на попутном газе, добываемом на местных промыслах, и незначительных объёмах собственной нефти.

Начиная с декабря минувшего года внешние поставки практически прекратились. Исключением стала всего одна партия из России объёмом порядка 100 тысяч тонн, которая прибыла с задержкой почти в четыре месяца. Однако этих ресурсов хватило лишь до начала мая, тогда как ежегодные потребности Кубы исчисляются миллионами тонн. В итоге мощности генерации упали более чем на 1,5 тысячи мегаватт, а в Гаване электричество отсутствует по 20-22 часа в день – свет включают всего на несколько часов между длительными отключениями.

Крайне тяжёлое положение дополняется изношенностью теплоэлектростанций. Финансирование отрасли долгие годы оставалось недостаточным, а дефицит запасных деталей привёл к тому, что оборудование выходит из строя почти ежедневно. «Теплоэлектростанции настолько изношены, что ломается абсолютно всё», — резюмировал министр. Местные власти тем не менее выводят отдельные агрегаты в ремонт, понимая, что полный отказ от обслуживания окончательно уничтожит оставшиеся мощности.

В этой обстановке президент страны Мигель Диас-Канель объявил о принципиальной готовности принять от США гуманитарную помощь. Однако, как подчеркнул кубинский лидер в своём аккаунте в X, такая поддержка должна строго соответствовать международным гуманитарным нормам и исключать любое политическое давление. «Если администрация США действительно намерена предоставить обещанные объёмы помощи, она столкнётся с благодарностью, а не с препятствиями», – написал он. Наиболее остро республика нуждается сейчас в топливе, продовольствии и лекарствах.

Ранее госдепартамент США сообщил о возможном выделении Гаване 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной поддержки. Комментируя это заявление, Диас-Канель назвал глубоко парадоксальным предложение о помощи от Вашингтона, который, по его словам, «планомерно и жёстко подвергает кубинский народ коллективному наказанию». Он отметил, что нынешний кризис «хладнокровно просчитан и искусственно создан», а по-настоящему действенным шагом стала бы отмена или серьёзное ослабление экономической блокады, а не разовые поставки.